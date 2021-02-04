Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,5-76,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,5-76,5 руб./$ и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Начав день с укрепления к доллару и евро, российский рубль к вечеру сократил темпы роста. Факторами поддержки курса рубля остаются динамика массовой вакцинации в развитых странах и растущие котировки нефти. В развитых странах мира вакцинирование населения идет нарастающими темпами, уровень смертности сокращается", - отмечает Тузов.

Нефтяные котировки растут на том, что ряд стран ОПЕК+ сокращает добычу в феврале и марте на объем 1,425 млн баррелей в сутки, в дальнейшем планируется постепенное увеличение квот на 0,5 млн баррелей в месяц. Накануне мониторинговый комитет альянса заявил, что спрос на нефть в ближайший период и до конца текущего года, вероятнее всего, останется неопределенным, но росту спроса должен способствовать процесс массовой вакцинации.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,18% и составила 58,71 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 2,41% и составила 56,08 долларов за баррель, констатирует эксперт инвесткомпании.

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