Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов, реагируя на действие разнонаправленных сигналов

Москва. 4 февраля. Доллар слегка повышается, евро, напротив, немного дешевеет на "Московской бирже" в четверг утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях действия разнонаправленных сигналов, определяющих его динамику.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,96-76,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,97 руб./$1 (+4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 91,21 руб./EUR1 (-13,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,57 копейки к уровню закрытия среды, до 82,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,51 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 34,99 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов. Разнонаправленная динамика нацвалюты в основных парах обусловлена ростом доллара к евро на рынке Forex. Доллар США дорожает на фоне продолжающегося подъема доходностей US Treasuries, связанного с укреплением уверенности трейдеров в том, что активная вакцинация против COVID-19 в США, а также дополнительные стимулы поддержат восстановление американской экономики в 2021 году.

Повышение процентных ставок казначейских облигаций США традиционно поддерживает доллар - чем выше ставки, тем более привлекательна для покупателей американская валюта. Доходность 30-летних US Treasuries по итогам торгов в среду поднялась до максимальных с февраля 2020 года 1,928% годовых.

Участники рынка ждут появления новой информации относительно последних санкционных инициатив из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Шесть американских сенаторов накануне внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций в отношении российских чиновников в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.

Законопроект разработан демократами и республиканцами, он предписывает администрации президента США Джо Байдена определить, нарушил ли Кремль законы, запрещающие применение химического и биологического оружия.

Президент США должен не позднее, чем через 90 дней после вступления в силу законопроекта, представить Конгрессу доклад с указанием лиц, ответственных за инцидент с Навальным. В отношении этих лиц предлагается ввести санкции в соответствии с глобальным "актом Магнитского".

Кроме того, законодатели предлагают не позднее 180 дней со дня принятия настоящего законопроекта госсекретарю США по согласованию с директором Национальной разведки представить Конгрессу доклад с подробным изложением обстоятельств убийства Бориса Немцова. В отношении виновных также предлагается ввести санкции.

Помимо прочего, сенаторы требуют составить доклад об активах президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Законодатели также настаивают, чтобы госсекретарь решительно призвал правительство Германии отказаться от поддержки проекта "Северный поток 2", который, по их мнению, "сделает Европу более зависимой" от России.

Наряду с этим в законопроекте содержится призыв к освобождению политических заключенных.

Цены на нефть, завершившие торги в среду на максимумах за год, продолжают расти в четверг. Поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка, пишет Bloomberg.

JMMC также заявил по итогам заседания в среду, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг увеличилась на 0,68% - до $58,86 за баррель. По итогам торгов 3 февраля эти контракты подорожали на 1,7% - до $58,46 за баррель, что является максимумом с февраля 2020 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,77% - до $55,97 за баррель. В среду фьючерсы выросли в цене на 1,7% - до $55,69 за баррель, самого высокого значения с января прошлого года.

В заявлении JMMC также был отмечен факт "существенной добровольной корректировки добычи" Саудовской Аравией, которая началась в феврале и продлится до конца марта. Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Согласно докладу Минэнерго США, опубликованному в среду, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 29 января, уменьшились на 994 тыс. баррелей - до 475,66 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, - на 2,4 млн баррелей.