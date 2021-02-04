Возможно укрепление рубля до 75,6 руб./$1 в четверг - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 75,6 руб./$1 в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Если не усилится геополитическая напряженность, то рубль в четверг может подорожать до 75,6 руб./$1. Более значительному росту российской валюты, вероятно, помешает снижение спроса на риск, отмечают в инвестбанке.

Аналитики Sber CIB полагают, что в четверг ближе к вечеру нефтяной рынок, вероятно, протестирует поддержку на уровне $58,3 за баррель нефти марки Brent. Если он ее пробьет, цены могут упасть до $57,8-58,0. Если же фьючерсам удастся преодолеть сопротивление на отметке $58,8 за баррель, это создаст предпосылки для роста до $59,1-59,3 за баррель, считают эксперты.

Также в Sber CIB отмечают, что, с одной стороны, данные по недельной инфляции оказались лучше ожиданий, при этом темпы роста потребительских цен в России за январь остаются в целом высокими. С другой стороны, на рынок ОФЗ давит снижение спроса на рискованные активы. На этом фоне доходности ОФЗ, вероятно, останутся на текущих уровнях.

Фактором риска для российского рынка акций в четверг, по мнению экспертов инвестбанка, остается геополитика.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.