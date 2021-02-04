04 февраля 2021 года 09:55
Утренние прогнозы: Индекс Мосбиржи в четверг останется в пределах 3300-3350 пунктов
По мнению аналитиков, Индекс Мосбиржи в четверг останется в пределах 3300-3350 пунктов - существенных драйверов для роста на краткосрочном горизонте пока нет.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. С одной стороны, нефть дорожает на перспективах восстановления спроса и сокращения запасов в США, но, с другой, промышленные металлы и прочие рискованные активы под давлением растущей доходности американских казначейских обязательств. Азиатские индексы снижались, слабело большинство сырьевых валют и валют развивающихся стран. Индекс доллара поднимался более чем на 0,1% до 91,28 п. В начале дня можно ждать небольшого минуса от российских индексов на фоне пессимизма в Азии".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в четверг утром складывается негативный: примерно на четверть процента снижаются американские фьючерсы, в минусе находятся практически все промышленные и драгоценные металлы. Так что нас ждет открытие торгов в красной зоне, и при ухудшении внешнего фона индекс Мосбиржи вновь протестирует на прочность поддержку 3300 пунктов".
Промсвязьбанк: "Индекс Мосбиржи в четверг останется в зоне 3300-3350 пунктов - уязвимость рынка и охлаждение на глобальных рынках могут не позволить рынку вернуться к росту, хотя мы и рассчитываем, что акции «нефтянки» смогут продолжить пользоваться спросом ввиду высоких цен на нефть. Из важных корпоративных событий четверга отметим публикацию финансовых результатов Магнита и Северстали".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3% в районе 3335-3355 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3330, 3320 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3360, 3380 пунктов. Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса Мосбиржи. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".
BCS Express (Игорь Галактионов) : "Индекс Мосбиржи в среду стартовал на повышенной волатильности, но к концу торгов амплитуда колебаний снизилась, индикатор консолидировался в районе 3350 пунктов. Вчерашний максимум обозначил на графике уровень сопротивления, пробой которого может позволить рассматривать восходящие сценарии. В то же время текущая картина располагает в сторону повторного снижения в район 3270-3300 пунктов. На фоне сдержанной динамики мировых площадок существенных драйверов для роста на краткосрочном горизонте не предвидится".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
04 февраля 2021 года 19:49
Москва. 4 февраля. Рынок акций РФ в четверг отыграл просадку предыдущего дня на фоне ослабления антироссийских санкционных рисков, при этом развернувшаяся вниз вечером нефть не стала поводом для активных распродаж; индекс МосБиржи превысил 3370 пунктов, индекс РТС - рубеж 1400 пунктов во главе с АДР Ozon и бумагами Сбербанка. читать дальше
.
04 февраля 2021 года 19:40
Москва. 4 февраля. Доллар и евро подсократили потери на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль немного растерял темпы роста к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти, цены на которую ранее достигали годовых максимумов. читать дальше
.
04 февраля 2021 года 19:13
Москва. 4 февраля. Котировки российских еврооблигаций в четверг демонстрируют смешанную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной ценовой динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.
04 февраля 2021 года 19:01
Акции Северстали имеют потенциал для роста к уровню 1509 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Романа Антонова.
"Северсталь" представила сильные финансовые результаты по итогам 4 квартала 2020г. Несмотря на падение выручки за счет снижение себестоимости EBITDA... читать дальше
.
04 февраля 2021 года 17:55
Цена на нефть марки Brent, вероятно, поднимется до $60 за баррель в начале следующей недели при сохранении общего позитива, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"Котировки нефти марки Brent поднимались выше $59 за баррель в четверг, а к концу дня держатся в верхней... читать дальше
.
04 февраля 2021 года 17:28
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "РусАла" с прогнозной ценой 42,5 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвестиционной компании.
"Наша оценка справедливой стоимости "РусАла" составляет $8503 млн, $0,56 за акцию или 42,42 руб. за акцию (по курсу на дату оценки) на горизонте 12... читать дальше
.
04 февраля 2021 года 17:00
Возможно возвращение курса рубля к доллару в середину среднесрочного диапазона 75-70 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.
"Пара доллар/рубль в настоящее время находится в слишком высоком среднесрочном диапазоне 75-80 руб./$1, и мы видим... читать дальше
.
04 февраля 2021 года 16:25
Котировки золота, скорее всего, будут консолидироваться около уровня $1820 за тройскую унцию в четверг, говорится в комментарии Sber CIB.
"Поддержка для цен на золото расположена на уровне $1810 за тройскую унцию, но, на наш взгляд, котировки вряд ли проверят его на прочность. Скорее всего, они... читать дальше
.
04 февраля 2021 года 16:00
Москва. 4 февраля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль заметно повышается к бивалютной корзине благодаря нефти, торгующейся вблизи годовых максимумов. читать дальше
.
04 февраля 2021 года 15:53
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 3800-3850 пунктов, считает аналитик "Фридом Финанс" Илья Зубков.
"Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном растущем тренде. Отскок от 50-дневной скользящей средней замедлился, демонстрируя ослабление восходящего... читать дальше
.
04 февраля 2021 года 15:25
бль, скорее всего, будет торговаться с повышенной волатильностью в диапазоне 75,2-77,5 руб./$1 в ближайшую неделю, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
Несмотря на санкционные риски, рубль относительно стабилен и тяготеет к диапазонам 75,5-76 руб./$1 и 90-92 руб./EUR1 из-за волатильности в... читать дальше
.
04 февраля 2021 года 15:21
Инвестиционная компания Dragon Capital улучшила прогноз экономического роста Украины в 2021 году до 5,3% против предполагавшихся 4% в сентябре прошлого года.
"Мы обновили прогнозы по ВВП. Если правительство ожидает 4,6% роста в этом году, то мы ожидаем 5,3%", - сообщил глава компании Томаш Фиала в... читать дальше
.
04 февраля 2021 года 14:55
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lumentum Holdings с целью $110 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: $89, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты инвесткомпании отмечают, что по итогам... читать дальше
.
04 февраля 2021 года 14:28
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 292 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 10,65%, стоп-приказ: 255 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Сбербанк продолжает развивать... читать дальше
.
04 февраля 2021 года 13:59
Привязка дивидендов ГК "ПИК" к финансовому результату в рамках обновленной дивидендной политики повысить привлекательность растущего бизнеса компании для инвесторов, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
"Группа компаний ПИК" может пересмотреть дивидендную политику, сообщил вице-президент... читать дальше
.