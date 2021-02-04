Утренние прогнозы: Индекс Мосбиржи в четверг останется в пределах 3300-3350 пунктов

По мнению аналитиков, Индекс Мосбиржи в четверг останется в пределах 3300-3350 пунктов - существенных драйверов для роста на краткосрочном горизонте пока нет.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. С одной стороны, нефть дорожает на перспективах восстановления спроса и сокращения запасов в США, но, с другой, промышленные металлы и прочие рискованные активы под давлением растущей доходности американских казначейских обязательств. Азиатские индексы снижались, слабело большинство сырьевых валют и валют развивающихся стран. Индекс доллара поднимался более чем на 0,1% до 91,28 п. В начале дня можно ждать небольшого минуса от российских индексов на фоне пессимизма в Азии".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в четверг утром складывается негативный: примерно на четверть процента снижаются американские фьючерсы, в минусе находятся практически все промышленные и драгоценные металлы. Так что нас ждет открытие торгов в красной зоне, и при ухудшении внешнего фона индекс Мосбиржи вновь протестирует на прочность поддержку 3300 пунктов".

Промсвязьбанк: "Индекс Мосбиржи в четверг останется в зоне 3300-3350 пунктов - уязвимость рынка и охлаждение на глобальных рынках могут не позволить рынку вернуться к росту, хотя мы и рассчитываем, что акции «нефтянки» смогут продолжить пользоваться спросом ввиду высоких цен на нефть. Из важных корпоративных событий четверга отметим публикацию финансовых результатов Магнита и Северстали".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3% в районе 3335-3355 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3330, 3320 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3360, 3380 пунктов. Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса Мосбиржи. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

BCS Express (Игорь Галактионов) : "Индекс Мосбиржи в среду стартовал на повышенной волатильности, но к концу торгов амплитуда колебаний снизилась, индикатор консолидировался в районе 3350 пунктов. Вчерашний максимум обозначил на графике уровень сопротивления, пробой которого может позволить рассматривать восходящие сценарии. В то же время текущая картина располагает в сторону повторного снижения в район 3270-3300 пунктов. На фоне сдержанной динамики мировых площадок существенных драйверов для роста на краткосрочном горизонте не предвидится".