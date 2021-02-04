Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут финансовая отчётность и макростатистика:

- "Северсталь" и "Магнит" должны опубликовать финансовую отчётность;

- Президент Джо Байден, как ожидается, представит обновленные цели внешней политики США;

- В России выйдет статистика по продажам автомобилей от Ассоциации европейского бизнеса и еженедельные данные по золотовалютным резервам;

- Банк Англии объявит решение по процентной ставке;

- В США будут обнародованы данные по заявкам на пособие по безработице и заказам в промышленности.

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