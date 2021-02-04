Открытие торгов по индексу Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 3335-3355 пунктов - "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 3335-3355 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3% в районе 3335-3355 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3330, 3320 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3360, 3380 пунктов. Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса Мосбиржи. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Также эксперт отмечает, что во второй половине четверга в Европе и в США состоится публикация большого количества важных макроэкономических показателей, которые могут носить смешанный характер. Наиболее же значимым внешним сигналом для локального рынка акций, по мнению Манжоса, способна стать еженедельная статистика по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 МСК).

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