Вероятно снижение рубля к 75,8 руб./$1 в четверг утром - ПСБ

Вероятно снижение курса рубля к доллару к уровню 75,8 руб./$1 в начале торговой сессии в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

Основным фактором, способствующим покупкам в национальной валюте в четверг, вновь выступит ситуация на рынке энергоносителе, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает обновлять локальные максимумы, вплотную подойдя к отметке $59 за баррель, отмечает эксперт. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров рублю.

"В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем умеренного укрепления национальной валюты на старте торгов, что приведет к снижению пары доллар/рубль в район 75,8 руб./$1. Однако в дальнейшем покупки в американской валюте могут возобладать, что позволит ей отыграть утренние потери и перейти к росту. В результате доллар может закончить сегодняшний день выше 76 руб./$1", - указывает Зварич.

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