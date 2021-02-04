Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торги в четверг в красной зоне - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию в четверг в красной зоне, говорится в комментарии инвесткомпании "Алор Брокер".

"В целом внешний фон в четверг утром складывается негативный: примерно на четверть процента снижаются американские фьючерсы, в минусе находятся практически все промышленные и драгоценные металлы. Так что нас ждет открытие торгов в красной зоне, и при ухудшении внешнего фона индекс Мосбиржи вновь протестирует на прочность поддержку 3300 пунктов", - указывает главный аналитик Алексей Антонов.

Агрессивным инвесторам эксперт рекомендует попробовать открыть "шорты" по "Норильскому никелю", который в среду показывал опережающий рост из-за дорожающей меди, а также Сбербанку и ВТБ, которые наиболее сильно подвержены санкционным рискам. Однако все короткие позиции стоит сопровождать короткими "стопами" и помнить, что особых причин для распродаж в Америке нет, предупреждает Антонов.

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