Возможен подъем котировок нефти до $60/барр. в ближайшее время - BCS Express

Возможен подъем котировок нефти марки Brent до уровня $60 за баррель уже в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Цены на нефть в среду продолжали обновлять максимумы на фоне благоприятной повестки на заседании ОПЕК+, констатирует аналитик. Министерский мониторинговый комитет по итогам очередной встречи принял решение оставить без изменений текущие параметры сделки и выразил оптимизм в отношении перспектив 2021 года. Альянс нефтепроизводителей в базовом сценарии ожидает дефицита на протяжении всего года, что будет стимулировать снижение мировых запасов и позволит рынку вернуться к сбалансированному состоянию в 2022 году.

Цены на нефть марки Brent почти достигли отметки $59 за баррель, прежде чем немного откатились из-за смешанных данных по запасам нефти в США от Минэнерго, отмечает Галактионов. Незначительное снижение запасов нефти в совокупности со скачком запасов бензина вызвало кратковременный всплеск распродаж, однако в дальнейшем котировки вернулись к росту.

"Сентимент на нефтяном рынке остается очень сильным, так что отметка $60 за баррель вполне может быть достигнута уже в ближайшее время", - считает эксперт инвесткомпании.

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