Существенных драйверов для роста индекса Мосбиржи на краткосрочном горизонте нет - BCS Express

Существенных драйверов для роста индекса Мосбиржи на краткосрочном горизонте нет, говорится в комментарии BCS Express.

Российский рынок акций в середине недели демонстрировал нейтральную динамику, констатирует эксперт Игорь Галактионов. "Несмотря на дорожающую нефть, российский рынок закрыл торги среды в минусе и вновь выглядел хуже других развивающихся площадок. Соотношение российского долларового индекса РТС и индекса MSCI Emerging Markets опустилось до нового локального минимума. Ключевым фактором, оказывающим давление на российские активы, остаются геополитические риски", - отмечает он.

"Индекс Мосбиржи в среду стартовал на повышенной волатильности, но к концу торгов амплитуда колебаний снизилась, индикатор консолидировался в районе 3350 пунктов. Вчерашний максимум обозначил на графике уровень сопротивления, пробой которого может позволить рассматривать восходящие сценарии. В то же время текущая картина располагает в сторону повторного снижения в район 3270-3300 пунктов. На фоне сдержанной динамики мировых площадок существенных драйверов для роста на краткосрочном горизонте не предвидится", - указывает Галактионов.

Также аналитик BCS Express отмечает, что Президент США Джо Байден представит новую концепцию внешней политики страны. "От нового президента ожидают смягчения позиции по внешнеторговым вопросам во взаимоотношениях со странами Евросоюза и Китаем. Для российских акций главным образом представляет интерес риторика президента по поводу дальнейших взаимоотношений с Россией и возможности новых санкций", - обращает внимание эксперт инвесткомпании.

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