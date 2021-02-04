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04 февраля 2021 года 09:36

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 4 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики, при этом Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали рост по итогам третьей сессии подряд. Основное внимание участников рынка в последние дни сосредоточено на лучшей, чем ожидалось, корпоративной отчетности, прогрессе в проведении вакцинации от коронавируса и перспективах принятия новых стимулирующих мер в США.

Инвесторы продолжают следить за переговорами в Вашингтоне, касающимися очередного пакета мер поддержки американской экономики. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник представили бюджетную резолюцию, что является первым шагом в процедуре бюджетного "примирения", которая может позволить принять пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн простым большинством голосов. Байден и министр финансов США Джанет Йеллен во вторник заявили сенаторам-демократам, что предложенного республиканцами альтернативного пакета объемом $618 млрд недостаточно для стабилизации экономики, сказал Шумер, на которого ссылается Bloomberg.

Вместе с тем фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг опускаются на фоне осторожных настроений на рынках относительно корпоративной отчетности, волатильности акций технологических компаний и перспектив принятия новых экономических стимулов. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК снизился на 1,29%, гонконгский Hang Seng - на 1,31%. У инвесторов растут опасения по поводу сокращения ликвидности в Китае, отмечает Trading Economics. Помимо этого, обеспокоенность вызывает рост новых случаев заражения коронавирусом в преддверии Нового года по лунному календарю. Власти КНР в среду сообщили о 30 новых случаях заражения по сравнению с 25 днем ранее. Южнокорейский индекс Kospi к 08:37 МСК снизился на 1,69%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,87%.

В свою очередь цены на нефть, завершившие торги в среду на максимумах за год, продолжают расти в четверг. Поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка. JMMC также заявил, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту. В заявлении JMMC также был отмечен факт "существенной добровольной корректировки добычи" Саудовской Аравией, которая началась в феврале и продлится до конца марта. Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Согласно докладу Минэнерго США, опубликованному в среду, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 29 января, уменьшились на 994 тыс. баррелей - до 475,66 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, - на 2,4 млн баррелей. Резервы терминала в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 1,5 млн баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $58,88 за баррель, что на 0,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 3 февраля эти контракты подорожали на 1,7% - до $58,46 за баррель, что является максимумом с февраля 2020 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $56,12 за баррель, что на 0,77% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на 1,7% - до $55,69 за баррель, самого высокого значения с января прошлого года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 2,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,722 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,644 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 февраля вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 722,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+0,74%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,45%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-16" (-0,4%), "РЖД БО-07" (-0,35%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Совкомбанк лизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П04 на 1 млрд рублей на уровне 6,2% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,35% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 25% от номинала в дату выплаты 12-го купона. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 3 февраля. Техразмещение запланировано на 8 февраля.

"Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФ банк) 10 февраля планирует собирать заявки на 5-летние бонды серии БО-07 с офертой через 3 года на 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 6,85-7,00% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,03-7,19% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 12 февраля.

Группа "ЛСР" (MOEX: LSRG) в последней декаде февраля проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинальной стоимости гасится в дату выплаты 12-го купона, 40% - в дату выплаты 16-го купона. Купоны квартальные.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) приобрела в рамках оферты 2 млн 803,920 тыс. облигаций серии 001Р-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 28,04% выпуска. В день исполнения оферты эмитент также проводил вторичное размещение выпуска. Количество приобретенных в рамках оферты облигаций соответствует объему вторичного размещения. Финальный ориентир цены вторичного размещения составил 99,55% от номинала. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 4,5 года на уровне 7,14% годовых. Компания разместила 10-летние облигации на 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 9,8% годовых. Текущая ставка купона до оферты через 4,5 года (30 июля 2025 года) - 6,9% годовых.

"ДОМ.РФ" выкупил в рамках оферты 4 млн 960,255 тыс. облигаций серии 001P-02R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 33,07% выпуска. Компания разместила 10-летние облигации серии 001P-02R на 15 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка текущего купона - 5,35% годовых. Дата погашения займа - 21 января 2028 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) досрочно погасило часть выпусков облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на 1 млрд 975,523 млн рублей и 167,271 млн рублей соответственно. Эмитент 1 февраля исполнил оферты на эти суммы. Период предъявления бумаг к выкупу прошел с 25 по 29 января 2021 года. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Ранее компания уже выставляла несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 и досрочно гасила часть этих выпусков. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Ставка текущего купона - 6,15% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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