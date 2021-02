Цены на нефть поднялись до максимумов за год

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики. Фондовые рынки государств АТР в четверг опускаются. Цены на нефть продолжают расти в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики, при этом Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали рост по итогам третьей сессии подряд.

Основное внимание участников рынка в последние дни сосредоточено на лучшей, чем ожидалось, корпоративной отчетности, прогрессе в проведении вакцинации от коронавируса и перспективах принятия новых стимулирующих мер в США, пишет The Wall Street Journal.

Инвесторы продолжают следить за переговорами в Вашингтоне, касающимися очередного пакета мер поддержки американской экономики. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник представили бюджетную резолюцию, что является первым шагом в процедуре бюджетного "примирения", которая может позволить принять пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн простым большинством голосов.

Байден и министр финансов США Джанет Йеллен во вторник заявили сенаторам-демократам, что предложенного республиканцами альтернативного пакета объемом $618 млрд недостаточно для стабилизации экономики, сказал Шумер, на которого ссылается Bloomberg.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 174 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP). Экономисты прогнозировали рост на 49 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в ноябре число рабочих мест сократилось на 78 тыс., а не на 123 тыс., как сообщалось первоначально.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе поднялся до 58,7 пункта по сравнению с пересмотренными 57,7 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это максимальное значение индикатора с февраля 2019 года.

Рост стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали падение индекса до 56,8 пункта, сообщает Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO) и также опубликованный в среду, в прошлом месяце увеличился до 58,3 пункта с 54,8 пункта в декабре, согласно окончательным данным. Предварительная оценка указывала на менее значительный рост показателя - до 57,5 пункта.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подскочили на 7,3% по итогам торгов в среду. Холдинговая компания Google в октябре-декабре получила рекордную чистую прибыль по итогам второго квартала подряд.

Цена бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) снизилась на 2%. Главный исполнительный директор крупнейшего в мире интернет-ритейлера Джефф Безос объявил об уходе с этого поста в третьем квартале 2021 года одновременно с публикацией финансовых показателей компании за четвертый квартал, которые оказались рекордными. Выручка компании впервые превысила $100 млрд, а прибыль достигла максимума по итогам третьего квартала подряд. Безос заявил, что это создает оптимальные условия для смены руководства.

Бумаги шведской Spotify Technology SA рухнули на 8,1%. Оператор одноименного музыкального стримингового сервиса сократил чистый убыток в четвертом квартале 2020 года благодаря росту выручки и числа пользователей, однако компания осторожно оценивает свои перспективы в текущем году.

Рыночная стоимость Boston Scientific (SPB: BSX) Corp. выросла на 2,2%. Американский производитель медицинского оборудования зафиксировал большее, чем ожидалось, падение прибыли и выручки в четвертом квартале и дал разочаровывающий прогноз на первый квартал.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 3,2%. Американский концерн, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, привлек $9,825 млрд на рынке корпоративных облигаций за счет размещения трех траншей бондов. Полученное финансирование будет использоваться для погашения задолженности.

Акции Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) подешевели на 0,5%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания близок к соглашению о продаже бренда Planters продовольственной компании Hormel Foods (SPB: HRL) Corp., пишет The Wall Street Journal.

Котировки акций Electronic Arts (SPB: EA) Inc. (EA) упали на 5,5%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире сократил чистую прибыль в третьем финансовом квартале и увеличил выручку, при этом показатели не оправдали ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость Amgen (SPB: AMGN) Inc. уменьшилась на 1,4%. Американская биотехнологическая компания в четвертом квартале получила финансовые показатели лучше прогнозов.

Бумаги Biogen Inc. (SPB: BIIB) потеряли в цене 5,2%. Чистая прибыль и выручка американской биотехнологической компании сократилась в четвертом квартале 2020 года на фоне увеличения затрат на исследования и разработки.

После закрытия рынка также ожидается публикация отчетности Qualcomm Inc. (SPB: QCOM), eBay Inc. (SPB: EBAY), PayPal Holdings (SPB: PYPL) Inc. и Yum China Holdings Inc.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 36,12 пункта (0,12%) и составил 30723,6 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 3,86 пункта (0,1%) - до 3830,17 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,23 пункта (0,02%) и составил 13610,54 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг опускаются на фоне осторожных настроений на рынках относительно корпоративной отчетности, волатильности акций технологических компаний и перспектив принятия новых экономических стимулов.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:31 МСК опустился на 1%.

Лидером роста среди компонентов индекса являются акции Sony Corp., которые дорожают на 9,3%. Бумаги Nomura Holdings Inc. прибавляют в цене 3,6%. Японская брокерская компания накануне отчиталась росте чистой прибыли в октябре-декабре 2020 года на 72% - до 98,4 млрд иен ($937 млн).

Рыночная стоимость производителя полупроводников Advantest Corp. уменьшается на 4,1%, поставщика медицинских онлайн-услуг M3 Inc. - на 3,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК снизился на 1,29%, гонконгский Hang Seng - на 1,31%.

У инвесторов растут опасения по поводу сокращения ликвидности в Китае, отмечает Trading Economics. Помимо этого, обеспокоенность вызывает рост новых случаев заражения коронавирусом в преддверии Нового года по лунному календарю. Власти КНР в среду сообщили о 30 новых случаях заражения по сравнению с 25 днем ранее.

Акции оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. дорожают на 1% на торгах в Гонконге. Рыночная стоимость интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) увеличивается на 0,6%.

Тем временем акции производителя электроники Xiaomi Corp. дешевеют на 6,9%, производителя полупроводников Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. - на 6,6%. Автопроизводитель Geely Automobile Holdings Ltd. теряет в цене 4,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 08:37 МСК снизился на 1,69%.

Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. дорожают на 0,2% и 0,5% соответственно. Как сообщает CNBC, Apple Inc. (SPB: AAPL) близка к заключению соглашения о производстве электромобилей под своим брендом на заводе Kia (входит в Hyundai Group) в Джорджии.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,87%.

Профицит внешней торговли Австралии в декабре вырос до максимальных с июня 6,79 млрд австралийских долларов с 5,01 млрд долларов месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро статистики страны. Экспорт вырос на 3% по сравнению с предыдущим месяцем - до максимальных за девять месяцев 37,27 млрд австралийских долларов. Импорт сократился на 2%, до 30,48 млрд австралийских долларов.

По итогам 2020 года положительное сальдо внешнеторгового баланса Австралии выросло до 72,1 млрд с 70,32 млрд австралийских долларов годом ранее.

Акции телекоммуникационной Telstra Corp. потеряли в цене 1,6% на новостях о том, что компания планирует сократить более 1,4 тыс. рабочих мест.

Стоимость бумаг Origin Energy упала на 6,9% после того, как компания ухудшила прогноз прибыли на 2021 финансовый год.

В то же время бумаги Beach Energy подорожали на 2%.

Цены на нефть, завершившие торги в среду на максимумах за год, продолжают расти в четверг.

Поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка, пишет Bloomberg.

JMMC также заявил по итогам заседания в среду, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $58,7 за баррель, что на $0,24 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 3 февраля эти контракты подорожали на $1 (1,7%) - до $58,46 за баррель, что является максимумом с февраля 2020 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $56,01 за баррель, что на $0,32 (0,57%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,93 (1,7%) - до $55,69 за баррель, самого высокого значения с января прошлого года.

В заявлении JMMC также был отмечен факт "существенной добровольной корректировки добычи" Саудовской Аравией, которая началась в феврале и продлится до конца марта. Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

"Саудовская Аравия, фактический лидер группы, взяла на себя руководство и обязалась сократить добычу в достаточной мере для того, чтобы поддержать нефтяной рынок в целом", - отмечает редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"Без принятия Саудовской Аравией этого решения было бы трудно поверить, что цены на нефть поднялись бы до текущих уровней при сохранении всех прочих факторов", - цитирует эксперта MarketWatch.

Согласно докладу Минэнерго США, опубликованному в среду, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 29 января, уменьшились на 994 тыс. баррелей - до 475,66 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, - на 2,4 млн баррелей.

Резервы терминала в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 1,5 млн баррелей.