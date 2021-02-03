Рубль вечером несколько сократил рост к доллару и евро в ожидании развития событий на внешних рынках

Москва. 3 февраля. Доллар и евро отыграли часть потерь, но продолжают умеренно дешеветь на "Московской бирже" в среду вечером; рубль растерял часть прироста к бивалютной корзине и находится в ожидании развития событий на внешних рынках, а также новостей относительно темы санкций.

Курс доллара США составил 76,05 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,35 руб./EUR1, подешевев на 38,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,09 копейки - до 82,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль утратил часть роста первой половины дня к доллару и евро, но продолжает сохранять позитивную динамику в обеих парах. Участники внутреннего валютного рынка ориентируются на внешние площадки и рост цен на нефть, продолжая при этом держать в фокусе санкционную тематику.

Тем временем, одними из основных факторов, которые действуют на мировые рынки, остаются динамика вакцинации от коронавируса в США и Европе, а также усилия администрации нового американского президента Джо Байдена по принятию новых масштабных стимулирующих мер. В совокупности новости по этим темам дают основания для оптимизма относительно темпов восстановления мировой экономики.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник представили бюджетную резолюцию, что является первым шагом в процедуре бюджетного "примирения", которая может позволить принять пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн простым большинством голосов.

Джо Байден и министр финансов США Джанет Йеллен во вторник заявили сенаторам-демократам, что предложенного республиканцами альтернативного пакета объемом $618 млрд недостаточно для стабилизации экономики, заявил Чак Шумер, на которого ссылается Bloomberg.

Глава Минфина США Джанет Йеллен планирует обсудить волатильность на рынке, связанную с акциями корпорации GameStop, с чиновниками основных американских финансовых регуляторов, пишет The Wall Street Journal. Такая встреча может пройти уже 4 февраля.

Речь идет о представителях Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, Федеральной резервной системы (ФРС), Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), сообщила пресс-секретарь Минфина Александра Ламанна.

"Министр Йеллен считает, что целостность рынков важна, и она призвала обсудить волатильность на финансовых рынках, и соотносится ли недавняя активность с задачей защиты инвесторов и понятием справедливых и эффективных рынков", - сказала Ламанна.

Тем временем, по данным центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в стране к понедельнику по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 получило более 26 млн человек, около 6 млн получили две дозы препарата.

По данным New York Times, в понедельник в США было зафиксировано чуть более 139 тыс. новых случаев заражения. Таким образом, ежедневный прирост новых случаев сокращается. На прошлой неделе он в среднем составлял 146,4 тыс. в день, что на 29% ниже среднего показателя предыдущей недели.

Во многих европейских странах после медленного начала вакцинация от коронавируса набирает обороты, и число новых заражений и смертельных случаев постепенно снижается благодаря ограничительным мерам, пишет Trading Economics.

Британская компания GlaxoSmithKline (GSK) и немецкая фирма CureVac в среду объявили о планах объединить усилия в разработке вакцины от коронавируса COVID-19, которая будет действовать и против новых штаммов этого вируса. При этом GSK окажет CureVac помощь в производстве 100 млн доз вакцины первого поколения против COVID-19.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что все граждане ФРГ получат возможность сделать прививку от коронавируса до конца сентября 2021 года. "Даже если не будут допущены новые вакцины до конца лета, до конца сентября, 21 сентября каждый получит приглашение на прививку", - сказала она во вторник в эфире телеканала ARD.

Евросоюз, США осудили приговор в отношении Алексея Навального, американский сенатор Митт Ромни обещал внести законопроект о санкциях, но рубль почти не отреагировал на эти сообщения, так как они в значительной степени уже заложены в котировки.

Ромни заявил, что планирует представить законопроект о введении санкций в отношении "ответственных" за ситуацию с Навальным. "Сильные лидеры не должны сажать в тюрьму противников, чтобы сохранить власть. (. . .) На этой неделе мы внесем законопроект о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за эти действия (решение суда о назначении Навальному реального срока - ИФ)", - написал Ромни в своем Twitter.

Представители стран ЕС обсудят общую реакцию после оглашения приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному, в свою очередь, заявил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт. "Мы будем с европейскими партнерами говорить о том, как реагировать на это", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в среду. Конкретных предложений по возможным новым санкциям он не назвал.

"Вчерашний приговор в отношении Алексея Навального далек от правового поля", - также сказал Зайберт, назвав приговор "скандальным". По его словам, правительство Германии и канцлер Ангела Меркель лично призывают освободить Навального.

Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, к середине недели спрос на рисковые активы умеренно восстанавливается, поддержку рынкам оказывает решительность администрации американского президента в вопросе согласования программы бюджетной поддержки экономики и конструктивные переговоры с представителями республиканцев. "Кроме того, спокойствия рынкам добавили сообщения о запланированной встрече, в которой примут участие главы ФРС, SEC, ФРБ Нью-Йорка, Комиссии по Торговле фьючерсными товарами и Джанет Йеллен. Они обсудят вопрос повышенной волатильности на рынке, связанной с противостоянием частных инвесторов и хедж фондов. При этом акции, которые сильнее всего выросли из-за согласованной активности частных инвесторов, вчера скорректировались на 30-60%. Возможность будущего ужесточения регулирования для предотвращения таких ситуаций поддерживает спрос на риск", - отмечает Кадулин.

Пара "доллар-рубль" при этом продолжает торговаться вблизи 76 руб./$1, а на передний план в свете реакции западных политиков на судебное решение по делу Навального выходят санкционные риски. "В частности, сенатор республиканец Митт Ромни заявил, что уже на этой неделе будет представлен новый законопроект о санкциях. На этом фоне такие локальные позитивные факторы, как снижение объема покупаемой Минфином валюты в феврале и сильная сезонность текущего счета, не оказывают достаточного влияния, чтобы рубль укрепился с текущих уровней, поэтому курс в краткосрочной перспективе останется вблизи 76 руб./$1", - говорит Кадулин.

Ранее в ходе торгов рубль почти не изменился после того, как Минфин РФ обнародовал решение сократить объем дневных покупок валюты почти в три раза - до 2,4 млрд рублей. Минфин РФ с 5 февраля по 4 марта направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 45,6 млрд рублей, ежедневный объем составит эквивалент 2,4 млрд рублей, сообщило ведомство.

Объем покупок с 15 января по 4 февраля, когда Минфин вернулся к покупкам после периода продаж с апреля прошлого года, был эквивалентен 106,3 млрд рублей, ежедневный - 7,1 млрд рублей.

Механизм бюджетных правил предусматривает покупку валюты на рынке при превышении ценой нефти базовой отметки (в 2020 году - $42,4, в 2021 году - $43,25) и продажу в случае падения ниже этой отметки.

Минфин начал продажи валюты в рамках бюджетного правила с 7 апреля в связи с серьезным падением цены на нефть в результате снижения спроса в связи с коронавирусом, а также отказа России в марте присоединиться к новому соглашению ОПЕК+ и ответного решения Саудовской Аравии увеличить добычу, дав покупателям скидки. Сначала Банк России с 10 марта начал упреждающую продажу валюты, а затем начались регулярные продажи из ФНБ.

Цены на нефть продолжают расти в среду, несмотря на данные министерства энергетики США о менее существенном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в стране. Поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка, пишет Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 2,18% - до $58,71 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросла на 2,41% - $56,08 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) заявил по итогам заседания в среду, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту. JMMC также отметил, что участники соглашения обязались достичь полного соответствия и компенсировать ранее недосокращенные объемы, и подчеркнул важность незамедлительного ускорения балансировки рынка.

Согласно докладу Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 29 января, уменьшились на 994 тыс. баррелей - до 475,66 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, - на 2,4 млн баррелей.

"Нефть торгуется на максимумах с февраля прошлого года. Помимо общего позитива черное золото поддерживают оптимистичные итоги встречи мониторингового комитета ОПЕК+. Добыча будет сохранена на пониженном уровне в ближайшие два месяца, а с апреля по июнь будет увеличиваться на 0,5 млн баррелей в сутки каждый месяц. При этом, по оценкам ОПЕК, дефицит на рынке нефти будет сохраняться в течение всего года, а коммерческие запасы стран участниц ОЭСР опустятся ниже среднего уровня за последние пять лет, что когда-то было основной целью сделки ОПЕК+ в ее первоначальной редакции", - отмечает Кадулин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 февраля на 17,5 копейки, до 76,0801 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,26 копейки, до 91,5624 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 25,22 копейки по отношению ко вторнику и составил 76,034 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 24,75 копейки и составил 76,0374 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 50,391 млн, из которых $583,419 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 466,972 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 1,01 копейки, до 91,5222 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 14,31 копейки и составил 91,4412 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR329,335 млн, из которых EUR99,011 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR230,324 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 4,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 4,53% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежних уровнях - 4,73% и 4,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 4,93% годовых.