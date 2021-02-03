Рынок акций РФ в среду просел из-за санкционных рисков, несмотря на ралли нефти

Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ в среду просел по индексам на фоне усиления антироссийских санкционных рисков после судебного приговора оппозиционеру Алексею Навальному; индекс МосБиржи не удержал рубеж 3350 пунктов, несмотря на ралли нефти.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3343,46 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1387 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,6%.

Доллар просел до 75,93 рубля (-0,3 рубля), золото стоит $1833 за тройскую унцию (-0,02%), серебро подорожало на 1,7%.

Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше".

Власти США, Великобритании, Германии, Австрии и Канады осудили решение по делу Навального и призвали освободить российского оппозиционера.

Американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что планирует представить законопроект о введении санкций в отношении "ответственных" за ситуацию с российским оппозиционером Навальным.

Подешевели в среду акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -1,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "Московской биржи" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -0,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Чистая прибыль банка ВТБ за 2020 год без учета событий после отчетной даты (СПОД) упала в 3,7 раза и составила 56,104 млрд руб. против 208,297 млрд руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до налогообложения составила 73,249 млрд руб. против прибыли в 167,149 млрд руб. за предыдущий год.

Подорожали АДР Ozon (MOEX: OZON) (+1,4%), акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

По оценке руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, пока можно констатировать, что российский рынок акций слабый и не способен адекватно реагировать на рост нефтяных цен, индексы топчутся в нерешительности в ожидании новых санкций Запада. Индекс РТС находится на уровнях конца прошлого года. Представляется, что в этом году индекс РТС будет постоянно менять направление движения и всех запутает. Американский фондовый рынок с начала года третий раз меняет направление движения. Статистика заражений коронавирусом COVID-19 в США в последние три недели показывает спад пандемии. С точки зрения последствий для фондового рынка и социальной стабильности это может оказаться не очень хорошо. Масса семей в США находится под угрозой выселения из своих домов из-за падения доходов и невозможности платить аренду. Федеральный мораторий на выселение заканчивается 31 марта, и до бесконечности его продлевать невозможно. По оценкам Института Брукингса, сейчас под угрозой выселения по-прежнему находится от 7 до 14,2 млн семей арендаторов. Наибольшее число проблем у латиноамериканцев и темнокожих. Новый стимулирующий пакет для этих семей просто насмешка. И вот эти люди после выселения выйдут на улицы, что приведет к эскалации социального напряжения.

В среду министр финансов США Джанет Йеллен проведет встречу с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), Федеральной резервной системой (ФРС), ФРБ Нью-Йорка и Комиссией по торговле товарными фьючерсами, где будет обсуждаться волатильность рынка, связанная с GameStop. В этом году на финансовых рынках так много противоречий, что волатильность просто неизбежна.

В феврале коррекция на российском рынке продолжится, и если она пройдет в боковой форме, то это будет победой "быков", считает Верников.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, снижение рынка акций РФ в среду можно, конечно, связать с внешнеполитическими рисками, однако пессимизм становится более понятным на фоне слабых китайских данных.

Подросли акции "Газпрома" на фоне заявления министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что Париж не будет оказывать давление на Берлин в его решении по "Северному потоку 2". По его словам, газопровод связан с проблемой энергетической независимости, и смешивать ее с политическими событиями в РФ не стоит.

Некоторые риски формируются для строительного сектора. В ЦБ РФ предлагают отказаться от национального применения льготной ипотеки, оставив программу только для отдельных регионов. "Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье - они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья", - заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Бумаги строительных компаний пока отреагировали слабо, но просели акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) и ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK).

Минфин РФ объявил параметры валютных операций в рамках бюджетного правила на период с 4 февраля по 5 марта: на покупку валюты будет направлено всего 45,6 млрд рублей, или 2,4 млрд рублей в день. В предыдущий период, когда ведомство вернулось к покупке валюты, на эти цели ежедневно выделялось 7,1 млрд рублей.

Европейские индексы акций в среду показали скромный рост. В Италии форменное ралли на новостях о том, что бывший председатель ЕЦБ Марио Драги может возглавить новое коалиционное правительство. Нефть продолжает капитализироваться на фоне сокращения запасов в США. Перед министерским совещанием ОПЕК+ технический комитет подготовил прогнозы, согласно которым среднее сокращение глобальных запасов в текущем году составит 1,1 млн б/с. Своего пика дефицит на рынке достигнет в мае, когда запасы будут сокращаться на 2 млн б/с, а к июню ожидается, что уровень запасов в мире окажется ниже среднего показателя за пять лет. Совещание ОПЕК+ пройдет в среду, но каких-либо решений не ожидается.

Также на рынках ждут новостей по прохождению пакета "Спасения Америки" за $1,9 трлн. По информации из Белого дома, президент Джо Байден намерен встретиться с сенаторами от республиканской партии, которые настаивают на сокращении пакета до $618 млрд. Российский рынок постепенно успокаивается по поводу внешнеполитических рисков, так как ничего нового, по сути, не происходит, считает Кочетков.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ утром просел после сильного ралли накануне и решения Мосгорсуда заменить условный срок для Навального на реальный. Тем не менее, можно ожидать, что рынок акций попытается продолжить рост и инвесторы в целом проигнорируют негативный новостной фон вокруг "дела Навального" и потенциальные санкции против России со стороны США и ЕС. Любые меры Запада, скорее всего, будут носить косметический характер и будут направлены против конкретных лиц.

Кроме того, президент США Байден, вероятно, будет придерживаться прагматичного подхода в своей внешней политике - есть информация о намерении продлить действие договора СНВ-3 с Россией, а также сигналы о готовности вести диалог о снятии санкций с газопровода "Северный поток 2". Мировой фон остается оптимистичным, поскольку возобновились надежды на принятие пакета стимулов Байдена объемом $1,9 трлн, отмечает Волш.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в среду рынок акций находится под умеренным давлением геополитических факторов.

Отмечался взлет акций "Селигдара" (MOEX: SELG) вслед за скачком на "Мосбирже" бумаг дочерней компании "Русолово" (MOEX: ROLO). На рынке олова (которое добывает в том числе "Селигдар") еще с 2020 года наблюдается уверенный рост цен, а в последние дни котировки поднялись до максимумов с 2014 года на ожиданиях увеличения спроса на металл и опасений относительно ограниченного предложения.

Индекс МосБиржи консолидировался в середине краткосрочного диапазона 3270-3400 (нижняя и средняя полосы Боллинджера дневного графика), не находя сил для развития восходящего движения. На мировых фондовых биржах в среду преимущественно сохранялся оптимизм, который для отечественных площадок, однако, не смог перевесить геополитический фактор. На российские активы оказывает давление санкционная угроза после вынесения приговора Навальному. До конкретных ограничительных шагов западных стран российские акции и валюта в случае поддержки внешнего фона могут продолжать попытки роста или консолидации. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3300-3400 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, возможные новые антироссийские санкции, по всей видимости, будут носить исключительно персональный, а не секторальный характер. Поэтому участники российского рынка не особо драматизируют эту ситуацию, хотя рублевые активы и проявляют относительную слабость.

Каких-либо очевидных драйверов продолжения роста мировых рынков не наблюдается. Вероятно, нормализация сегментов акций малой капитализации и серебра, ранее подвергшихся скоординированным атакам розничных инвесторов, уменьшила опасения дестабилизации рынков от подобных действий. На этом фоне сохранился повышенный спрос на рисковые активы, поддерживаемый ожиданиями компромисса по фискальным стимулам в США. Нефть Brent обновила годовой максимум и превысила $58 за баррель.

В США во вторник индексы акций выросли на 1,4-1,6% на новостях о прогрессе в проведении вакцинации в США и на фоне перспектив принятия новых мер поддержки американской экономики.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник представили бюджетную резолюцию, что является первым шагом в процедуре бюджетного "примирения", которая может позволить принять пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн простым большинством голосов.

Джо Байден и министр финансов США Джанет Йеллен во вторник заявили сенаторам-демократам, что предложенного республиканцами альтернативного пакета объемом $618 млрд недостаточно для стабилизации экономики, сообщил Чак Шумер, на которого ссылается Bloomberg.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), в Европе вечером не сложилось единой динамики (индекс FTSE просел на 0,2%, CAC 40, DAX растут на 0,04-0,8%), как и в США (индекс S&P 500 растет на 0,04%, Dow просел на 0,3%).

В США в среду вышла позитивная статистика. Занятость в производственном секторе США (индекс ADP Employment) показала рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в январе на 174 тыс. при прогнозах увеличения на 70 тыс. Декабрьское снижение на 123 тыс. было пересмотрено до 78 тыс. мест. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе поднялся до 58,7 пункта при прогнозах снижения до 56,8 пункта с декабрьских 57,7 пункта.

Нефть в среду вечером продолжает дорожать, обновляя максимум более чем за год на ожиданиях, что усилия, принимаемые странами-членами ОПЕК и другими производителями для ограничения добычи, приведут к уменьшению мировых запасов.

При этом рынок нейтрально отреагировал на негативную статистику Минэнерго США о запасах сырья в стране: запасы нефти сократились за неделю менее чем на 1 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,3 млн, а резервы бензина выросли на 4,47 млн баррелей при ожидавшемся росте на 1,5 млн баррелей.

Цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,8 выше уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $58,74 за баррель (+2,2% и +2% во вторник), мартовская цена WTI - $56,06 за баррель (+2,4% и +2,3% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" просели акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-8,3% и -4,5% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,5%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,4%), акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+19,3%), ПАО "Русолово" (+14,4%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+6,4%), "Селигдара" (+6,2% и +4,2% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+3,5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,65 млрд рублей (из них 18,88 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,47 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 9,15 млрд рублей - на акции "Газпрома").