03 февраля 2021 года 19:04
Цены евробондов РФ в среду умеренно снизились вслед за UST и ростом санкционных рисков
Москва. 3 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне ценового падения американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также возросших санкционных рисков. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась по отношению к закрытию 2 февраля на 4 базисных пункта, составив 115,89% от номинала, что соответствует доходности 1,53% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,49% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,08% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 1 пункт и составил 145 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению ко вторнику на 83 базисных пункта - до 139,88% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 3,345% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 95 базисных пунктов - до 134,1% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 3,36% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 11 базисных пунктов - до 115,03% от номинала, что соответствует доходности 1,77% годовых (рост на 2 базисных пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 2,5 базисного пункта, до 110,175% от номинала (их доходность выросла на 0,5 пункта - до 0,925% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 112 базисных пунктов - до 133,08% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 3,35% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 16 базисных пунктов, подешевев до 113,76% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 1,95% годовых).
"Сегодня в секторе российских еврооблигаций наблюдались умеренные продажи, вызванные как повышением базовых процентных ставок, так и ростом санкционных рисков после вчерашнего решения суда по делу Алексея Навального. При этом активность торгов была не очень высокой, что говорит о том, что желающих продавать отечественные долговые бумаги в целом не очень много. Стоимость CDS на евробонды РФ осталась вблизи отметки 96 базисных пунктов, что также свидетельствует об отсутствии фронтальных продаж российских бумаг. Состоявшиеся сегодня первичные аукционы Минфина по продаже ОФЗ показали низкий интерес инвесторов к "длинным" выпускам рублевых облигаций, поэтому объем размещения оказался в целом небольшим", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
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