"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в топ-10 акций США

Название Вес, % Див. доходность на 12 мес. Потенц. доход BioMarin Pharmaceutical 10% 0,0% 32,8% Boston Scientific Corp 10% 0,0% 15,5% Comcast Corp. 10% 2,0% 14,4% EQT Corp. 10% 0,7% 26,9% Lumentum Holdings Inc 10% 0,0% 31,1% NRG Energy Inc 10% 3,1% 9,9% Southwest Airlines Co. 10% 0,8% 22,0% Tapestry Inc. 10% 2,4% 9,6% Truist Financial Corp 10% 3,7% 13,1% Tyson Foods Inc 10% 2,8% 18,6% Топ-10 акций США 100% 1,5% 19,4% Индекс S&P 500 1,7% 9,6%

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, увеличив экспозицию на fashion-ритейл как один из наиболее привлекательных секторов в краткосрочном периоде. Эксперты ждут восстановления отрасли на фоне продолжающейся вакцинации от коронавируса и восстановления экономической активности, говорится в комментарии инвестбанка. Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" добавили акции Tapestry - владельца брендов Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman. Компания оценивается дешевле конкурентов, несмотря на опережающие темпы восстановления выручки и прогнозируемое увеличение рентабельности. Эксперты зафиксировали прибыль в акциях Electronic Arts-крупнейшего разработчика видеоигр в США. Акции EA выросли на 25% с момента включения в ТОП-10 акций США в октябре. "Во второй половине 2020 года акции производителей видеоигр продемонстрировали значительный рост ввиду высокого уровня пользовательской вовлеченности и выхода новой линейки игровых консолей. Мы сохраняем долгосрочно позитивный взгляд на индустрию в целом и на акции Electronic Arts в частности, но отмечаем недостаток катализаторов роста в ближайшее время", - отмечают эксперты инвестбанка. Новый состав топ-10 акций США:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.