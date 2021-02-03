Индекс РТС на торгах в четверг может вырасти до уровня 1420-1450 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс РТС на торгах в четверг может вырасти до уровня 1420-1450 пунктов, а индекс Мосбиржи - закрепиться на отметке 3400, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"Глобальные рынки полностью оправились после беспокойной предыдущей недели. Основной показатель волатильности VIX упал еще на 5% и сейчас находится на минимуме за последние 7 дней и близко к минимальным отметкам месяца. Вместе с тем позитивный импульс, вызванный оптимистичными отчетами крупнейших компаний, заметно ослаб. Фьючерсы на индексы США держатся нейтрально либо растут в пределах 0,7%. Европейские и азиатские площадки показывают разнонаправленную динамику", - комментирует аналитик инвесткомпании.

Brent пробился выше $58,2 за баррель после того как накануне перевалил за $58 впервые с конца прошлого февраля. Сырье дорожает на фоне выхода свежих данных API по запасам топлива.

Индекс РТС демонстрирует умеренную фиксацию прибыли. Валютный индикатор рынка опустился на доли процента и держится под вечер в узком диапазоне 1390-1400 пунктов. "При попутном внешнем рынке закрыться можем выше этого коридора. На четверг приоритетный сценарий - рост в диапазон 1420-1450 пунктов", - полагает Емельянов.

Индекс Мосбиржи также в просадке, незначительно корректируясь после сильного роста накануне. Рынок удерживается возле уровня 3350, на котором обычно долго стоять ему не удается. "В четверг в базовом сценарии мы увидим продолжение локального ралли. Индекс Мосбиржи нацелится на закрепление ближе к 3400 пунктам", - прогнозирует эксперт.

Особо сильной динамики на рынке в среду не показывает ни одна отрасль, в том числе и нефтегазовая, несмотря на подъем котировок сырья. Лидируют: "ТГК-1" (+2,6%), "Норникель" (+2,3%), "Распадская" (+2,1%). По мнению Емельянова, на первую могло повлиять заявление главы "Газпромэнергохолдинга" Дениса Федорова о том, что некоторые из дочек монополии заплатят дивиденды, исходя из 75% чистой прибыли. Рынок посчитал, что ТГК-1 это основной кандидат на рост выплат. Котировки компании в течение дня прибавляли до 5,5%. Ожидания дивидендов могут вызвать подъем в ближайшие дни еще в пределах 5%, считает аналитик "Фридом Финанс".

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