Рубль днем продолжает дорожать к доллару и евро на внешнем позитиве и растущей нефти

Москва. 3 февраля. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне внешнего позитива, дорожающей нефти и аукционов Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ.

Курс доллара США составил 75,93 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,23 руб./EUR1, подешевев на 50 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39 копеек - до 82,81 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 февраля на 17,5 копейки, до 76,0801 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,26 копейки, до 91,5624 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая улучшение ситуации на внешних рынках и дорожающую нефть. Среди основных факторов, которые действуют на мировые рынки - динамика вакцинации от коронавируса в США и Европе, а также усилия администрации нового американского президента Джо Байдена по принятию новых масштабных стимулирующих мер, что в совокупности дает основания для оптимизма относительно темпов восстановления мировой экономики.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник представили бюджетную резолюцию, что является первым шагом в процедуре бюджетного "примирения", которая может позволить принять пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн простым большинством голосов.

Джо Байден и министр финансов США Джанет Йеллен во вторник заявили сенаторам-демократам, что предложенного республиканцами альтернативного пакета объемом $618 млрд недостаточно для стабилизации экономики, заявил Чак Шумер, на которого ссылается Bloomberg.

Глава Минфина США Джанет Йеллен планирует обсудить волатильность на рынке, связанную с акциями корпорации GameStop, с чиновниками основных американских финансовых регуляторов, пишет The Wall Street Journal. Такая встреча может пройти уже 4 февраля.

Речь идет о представителях Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, Федеральной резервной системы (ФРС), Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), сообщила пресс-секретарь Минфина Александра Ламанна.

"Министр Йеллен считает, что целостность рынков важна, и она призвала обсудить волатильность на финансовых рынках, и соотносится ли недавняя активность с задачей защиты инвесторов и понятием справедливых и эффективных рынков", - сказала Ламанна.

Тем временем, по данным центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в стране к понедельнику по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 получило более 26 млн человек, около 6 млн получили две дозы препарата.

По данным New York Times, в понедельник в США было зафиксировано чуть более 139 тыс. новых случаев заражения. Таким образом, ежедневный прирост новых случаев сокращается. На прошлой неделе он в среднем составлял 146,4 тыс. в день, что на 29% ниже среднего показателя предыдущей недели.

Во многих европейских странах после медленного начала вакцинация от коронавируса набирает обороты, и число новых заражений и смертельных случаев постепенно снижается благодаря ограничительным мерам, пишет Trading Economics.

Британская компания GlaxoSmithKline (GSK) и немецкая фирма CureVac в среду объявили о планах объединить усилия в разработке вакцины от коронавируса COVID-19, которая будет действовать и против новых штаммов этого вируса. При этом GSK окажет CureVac помощь в производстве 100 млн доз вакцины первого поколения против COVID-19.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что все граждане ФРГ получат возможность сделать прививку от коронавируса до конца сентября 2021 года. "Даже если не будут допущены новые вакцины до конца лета, до конца сентября, 21 сентября каждый получит приглашение на прививку", - сказала она во вторник в эфире телеканала ARD.

Евросоюз, США осудили приговор в отношении Алексея Навального, американский сенатор Митт Ромни обещал внести законопроект о санкциях, но рубль почти не отреагировал на эти сообщения, так как они в значительной степени уже заложены в котировки.

Ромни заявил, что планирует представить законопроект о введении санкций в отношении "ответственных" за ситуацию с Навальным. "Сильные лидеры не должны сажать в тюрьму противников, чтобы сохранить власть. (. . .) На этой неделе мы внесем законопроект о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за эти действия (решение суда о назначении Навальному реального срока - ИФ)", - написал Ромни в своем Twitter.

Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше".

Власти США быстро работают над анализом беспокоящих Вашингтон действий России, однако, если это потребуется, могут предпринять действия и до завершения этого процесса, заявил представитель Госдепа Нед Прайс. "Я не могу чего бы то ни было исключать", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о том, могут ли США предпринять что-то, в частности, в связи с событиями вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Прайс подчеркнул, что работа по оценке исходящих от РФ угроз ведется "очень быстро", но затруднился ответить, когда эта работа может быть завершена.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил американской разведке провести оценку того, какие угрозы исходят от России в ряде сфер. Речь шла, в частности, о масштабной кибератаке, совершенной в конце прошлого года против США. В Вашингтоне полагают, что за ней может стоять РФ.

Также проводится оценка ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, проверяются данные о том, действительно ли РФ могла предлагать вознаграждения за нападения на американских военных в Афганистане.

"Рубль продолжает торговаться около 76 руб./$1. Санкционные риски выходят на передний план после реакции западных политиков на замену Навальному условного срока на реальный. Так, сенатор республиканец Митт Ромни заявил, что на этой неделе будет представлен новый законопроект о санкциях. На этом фоне такие локальные позитивные факторы, как снижение объема покупаемой Минфином валюты и сильная сезонность текущего счета, не оказывают достаточного влияния, чтобы рубль укрепился с текущих уровней, поэтому курс в краткосрочной перспективе останется вблизи 76 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"По ходу дня на первый план наверняка выйдут геополитические факторы. Навальный был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, что уже спровоцировало негативную реакцию США и ряда европейских стран. Санкционные риски, таким образом, остаются актуальными, и вероятно, будут ограничивать прежде всего рост рубля ", - говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Рубль почти не изменился после того, как Минфин РФ обнародовал ранее в среду решение сократить объем дневных покупок валюты почти в три раза - до 2,4 млрд рублей. Минфин РФ с 5 февраля по 4 марта направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 45,6 млрд рублей, ежедневный объем составит эквивалент 2,4 млрд рублей, сообщило ведомство.

Объем покупок с 15 января по 4 февраля, когда Минфин вернулся к покупкам после периода продаж с апреля прошлого года, был эквивалентен 106,3 млрд рублей, ежедневный - 7,1 млрд рублей.

Механизм бюджетных правил предусматривает покупку валюты на рынке при превышении цены нефти базовой отметки (в 2020 году - $42,4, в 2021 году - $43,25) и продажу в случае падения ниже этой отметки.

Минфин начал продажи валюты в рамках бюджетного правила с 7 апреля в связи с серьезным падением цены на нефть в результате снижения спроса в связи с коронавирусом, а также отказа России в марте присоединиться к новому соглашению ОПЕК+ и ответного решения Саудовской Аравии увеличить добычу, дав покупателям скидки. Сначала Банк России с 10 марта начал упреждающую продажу валюты, а затем начались регулярные продажи из ФНБ.

Определенная поддержка рублю исходит от аукционов Минфина РФ по продаже ОФЗ. В среду ведомство размещает ОФЗ-ПД серии 26233 и ОФЗ-ПД серии 26236 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, а также ОФЗ-ИН серии 52003 в объеме 10 млрд 113 млн рублей.

Цены на нефть продолжают расти днем в среду после скачка до максимума более чем за год накануне. Поддержку котировкам оказывают ожидания, что усилия, принимаемые странами-членами ОПЕК и другими производителями для ограничения добычи, приведут к уменьшению мировых запасов, пишет Dow Jones.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,9% - до $57,98 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросла на 0,66% - $55,12 за баррель.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в среду в 16:00 МСК проведут заседание, на котором обсудят состояние рынка и исполнение сделки. Накануне технический комитет констатировал, что сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, при этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК - на 93%.

Комитет собирается каждый месяц. Решение о квотах на февраль и март было принято на январском заседании сразу на два месяца. Согласно решению ОПЕК+, все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни добычи, Россия может повысить добычу нефти на 65 тыс. б/с, Казахстан - на 10 тыс. б/с. На такие же объемы указанные страны могут повысить добычу и в марте.

Поддержку нефтяному рынку также оказали данные Американского института нефти (API). Согласно докладу API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 29 января, снизились на 4,26 млн баррелей после падения на 5,27 млн неделей ранее. Снижение было отмечено вторую неделю подряд. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,37 млн баррелей, пишет Trading Economics.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в среду в 18:30 МСК.

Аналитики Sberbank Investment Research подчеркивают, что в среду главным событием дня станет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Текущее повышение цен на нефть и усиление бэквордации по фьючерсам Brent и WTI подтверждают успешность стратегии ОПЕК+ по оказанию поддержки рынку в ситуации, когда эпидемия угрожает спросу на нефть.

"Хотя уровни добычи на ближайшие два месяца уже зафиксированы, министерский комитет вряд ли будет рекомендовать изменение политики. Тем не менее участники рынка будут анализировать комментарии саудовского министра энергетики и его российского коллеги, чтобы понять, готовы ли они ослабить ограничения добычи весной. Возможно также, что критике подвергнется Ирак за невыполнение установленных ограничений. Ожидается, что в текущем году участники ОПЕК+ увеличат добычу в общей сложности на 1,9 млн баррелей в сутки (пока они договорились сделать двухмесячную паузу после январского увеличения на 0,5 млн б/с, а Саудовская Аравия заявила, что дополнительно сократит свою нефтедобычу в феврале-марте на 1 млн б/с). Мы полагаем, что на фоне роста цен и оптимистичных прогнозов по динамике спроса (начиная с середины второго квартала 2021 года) участники ОПЕК+ могут склониться к тому, чтобы увеличить предложение с апреля. Если по итогам сегодняшнего заседания станет ясно, что есть подобные планы, это может оказать умеренное давление на котировки нефти", - полагают в Sberbank Investment Research.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 4,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 4,53% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежних уровнях - 4,73% и 4,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 4,93% годовых.