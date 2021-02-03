"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Square с целью $257

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Square Inc. с целью $257 за штуку" с горизонтом инвестирования . Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $209, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Прогнозируется рост бизнеса в 2021 году на 36% по выручке, а вот прибыль может удвоиться, то есть фактически текущие ожидания пока полностью не отражаются в стоимости бумаги, указывают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения, бумага отбивается от уровня поддержки, при этом остается в долгосрочном канале роста. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $257. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $209 риск на портфель составит 0,48%", - отмечают аналитики "Финама".

Square Inc. - американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей. Предоставляет программное обеспечение для проведения транзакций и устройство, подключаемое к смартфону, позволяющее считывать информацию с банковских карт. Помимо этого, Square разработала несколько сервисов для малого бизнеса, а также приложение для отправки денег для частных пользователей.

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