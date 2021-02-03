Потенциал роста котировок Amazon.com составляет более 13% на горизонте полугода

Потенциал роста котировок Amazon.com Inc. составляет в настоящее время более 13% на горизонте до полугода, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Сейчас акции Amazon находятся на комфортных для покупки уровнях. В свете того что компания наращивает прибыль быстрее ожиданий, а облачный бизнес AWS выдвигается на передний план, потенциал роста котировок этой бумаги на горизонте до полугода составляет сейчас более 13%", - указывает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов.

"Основатель Amazon Джефф Безос уходит с поста гендиректора, переходя на должность главы совета директоров компании, что позволит ему принимать только стратегические решения, сняв с себя каждодневный мониторинг бизнеса. Руководство Amazon перейдет к нынешнему главе облачного сегмента компании AWS Энди Джесси, одному из старожилов корпорации. Транзит власти произойдет во второй половине года. В таком ключе новость была представлена в ходе публикации годовой отчетности Amazon, где сам Безос упирал на то, что компания и сам он в максимально сильной форме, и что речь не идет ни об уходе на пенсию, ни о смене стратегии управления. Это сгладило негативный эффект для рынка", - отмечает Емельянов.

Основной причиной того, что рынок фактически проигнорировал смену руководства являются рекордные показатели операционной деятельности за минувшие квартал и год, полагает он. Впервые Amazon вышел на объем выручки выше психологической планки $100 млрд - вслед за Apple - и, что немаловажно, ниже этой планки уже снижаться не собирается, обращает внимание эксперт. На текущий, обычно слабый квартал, компания закладывает $106 млрд оборота. За октябрь-декабрь выручка составила $125,6 млрд против ожидаемых $119,7. Чистая прибыль на акцию вдвое лучше прогноза: $14,09 против $7,16.

"Ситуация с формальной отставкой Безоса не так однозначна, как может показаться. Безос в последние месяцы находился под сильным давлением со стороны правозащитных групп и регуляторов. Активисты профсоюзных движений обвиняли компанию в создании неприемлемых условий труда, а ряд сотрудников выступали с судебными исками. Кроме того, Безосу приходилось отвечать перед законодателями на обвинения в монополизме на маркетплейсе Amazon и создании неконкурентных условий. Отставка Безоса может являться подготовкой к затяжной войне против антимонопольного движения. С точки зрения инвесторов, это нейтральный фактор до тех пор, пока Безос не будет вынужден реально отстраниться от управления. В должности председателя совета директоров он сохраняет за собой ключевые полномочия, и это уберегает компанию от дезинтеграции", - пишет Емельянов.

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