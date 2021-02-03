Драйверов для значительного роста котировок акций Мосбиржи в настоящее время нет - Альфа-банк

Драйверов для значительного роста котировок акций "Московской биржи" в настоящее время нет, считает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Акции "Московской биржи" были в числе лидеров роста в 2020 году (они выросли на 49% против роста индекса Московской биржи на 7%) и сейчас торгуются по высоким коэффициентам на уровне 15-17x P/E 2020-21П (против в среднем 11x за последние 5 лет). Инвесторы воспринимают бизнес биржи как относительно защищенный в условиях пандемии, что вызвало рост мультипликатора в дополнение к росту прибыли на акцию выше 20% г/г, на наш взгляд. В то же время прибыль биржи может оказаться под давлением в 2021 году, поскольку рост комиссионного дохода замедлится из-за эффекта высокой базы 2020, тогда как процентного доход, вероятно, продолжит снижаться. Учитывая это, мы не видим катализаторов, которые бы вызвали рост котировок акций значительно выше текущих уровней", - пишет Кипнис в обзоре банка.

"Московская биржа" во вторник, 2 февраля, представила операционные результаты за январь 2021 года. Совокупный объем торгов в январе вырос на 10% г/г, замедлившись в сравнении с ростом на 36% г/г и на 30% г/г в декабре 2020 года и 4К20 соответственно.

Главный вклад в рост объемов торгов оказали рынки, динамика которых зависит от волатильности (акций, деривативов и валютного спотового рынка). Средние рублевые и долларовые балансы выросли на 22-152% г/г в январе, отражая рост объемов торгов и отчасти компенсируя давление в результате понижения ставок ЦБ и ФРС, отмечает эксперт Альфа-банка.

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