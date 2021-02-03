Вероятен низкий спрос со стороны инвесторов на аукционах Минфина в среду - Уралсиб

Вероятен низкий спрос со стороны инвесторов на предлагаемые ОФЗ 26233, ОФЗ 26236 и линкер ОФЗ 52003 на аукционах Минфина в среду, говорится в обзоре Уралсиба.

"Минфин в среду предлагает довольно неожиданный набор бумаг для аукционов: ОФЗ 26233 с погашением в 2035 году, ОФЗ 26236 с погашением в 2028 году (без лимита), а также линкер ОФЗ 52003, погашаемый в 2030 году с лимитом 10,1 млрд руб. Такая композиция могла бы стать интересной в условиях растущего рынка, сейчас же, когда ОФЗ находятся под давлением, к тому же объем торгов остается крайне низким, мы не ждем высокого спроса ни на одном из аукционов", - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева.

ОФЗ 26233 с фиксированным купоном и погашением в июле 2035 году в безлимитном формате: неразмещенный объем выпуска составляет немногим более 320 млрд руб. Последний раз он предлагался в начале декабря (также без лимита), было размещено бумаг номинальной стоимостью 25,7 млрд руб., констатирует эксперт Уралсиба.

"Минфин в тот раз дал небольшую премию по доходности, порядка 2 б.п. по цене отсечения. Это один из самых длинных выпусков, обращающихся на рынке, и в последнее время один из наиболее активно торгующихся на вторичном рынке. Правда, с начала года ОФЗ 26233 попали в число аутсайдеров, их доходность выросла на 33 б.п., что близко к максимуму роста доходности вдоль суверенной кривой", - указывает Лебедева.

ОФЗ 26236 с фиксированным купоном и погашением в мае 2028 года, лимит также не установлен: неразмещенный остаток равен чуть менее 470 млрд руб. - это один из самых малоликвидных выпусков, его объем в обращении лишь немногим превышает 30 млрд руб., отмечает эксперт. Последний раз ОФЗ 26236 предлагались 13 января, аукцион был безлимитным.

"Минфину удалось продать бумаг номинальной стоимостью 10,2 млрд руб., размещение прошло с премией ко вторичному рынку по доходности. Хотя оборот в этом выпуске остается крайне низким, в последнее время по нему полностью исчезла премия за низкую ликвидность. Возможно, это вызвано техническими факторами, и в ходе размещения инвесторы потребуют возврата этой премии дополнительно к той, которую сейчас ведомство стабильно предоставляет на первичных аукционах. В любом случае мы не ждем высокого спроса", - пишет аналитик Уралсиба.

Линкер ОФЗ 52003 с погашением в июле 2030 года и лимитом 10,1 млрд руб: сейчас это наиболее активно предлагаемый рынку выпуск ОФЗ, с начала года это будет уже третий аукцион по нему, обращает внимание Лебедева.

"В условиях ускорения инфляции спрос на линкеры теоретически идет вверх, но частое предложение со стороны Минфина удовлетворяет большую часть спроса и препятствует росту котировок бумаг. Предыдущий раз выпуск предлагался неделю назад в рамках безлимитного аукциона. Было продано облигаций номинальной стоимостью 9,9 млрд руб., ведомство вновь дало небольшую премию ко вторичному рынку", - отмечает аналитик корпорации.

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