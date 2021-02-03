Вторичное размещение бондов АФК "Система" может завершиться по нижней границе заявленного ориентира - "Уралсиб"

Вторичное размещение бондов АФК "Система" серии 001Р-07 может завершиться по нижней границе заявленного ориентира цены размещения в 99,55-100,00% от номинала, говорится в комментарии аналитика корпорации "Уралсиб" Ирины Лебедевой.

"АФК "Система" (ВВ/-/ВВ-) 3 февраля соберет заявки на участие во вторичном размещении рублевых облигаций серии 001Р-07 с погашением в январе 2028 г. объемом до 10 млрд руб.. П этому выпуску предстоит плановая оферта, при этом объем вторичного размещения будет равен объему бумаг, предъявленных по оферте. Ориентир цены размещения установлен в диапазоне 99,55-100,00% от номинала. Ставка 7-15-го купонов равна 6,90% годовых, что соответствует доходности к оферте через 4,5 года на уровне 7,02-7,14% годовых. Учитывая, что последние размещенные выпуски эмитента сейчас торгуются с премией к кривой ОФЗ около 140-150 б.п., мы ожидаем формирования книги по нижней границе ориентиров или незначительно ниже. Букбилдинг пройдет с 11:00 до 15:00 по московскому времени", - отмечает эксперт "Уралсиба".

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