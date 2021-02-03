Рынок акций РФ отыгрывает потери после просадки на старте торгов из-за санкционных рисков

Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ отыгрывает потери после негативного старта торгов в среду из-за роста антироссийских санкционных рисков после судебного приговора оппозиционеру Алексею Навальному, в то время как внешние фондовые площадки и нефть сохраняют восходящий коррекционный импульс в ожидании судьбы пакета стимулов американской экономики; индекс МосБиржи вышел в небольшой "плюс" при смешанной динамике blue chips.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3365,24 пункта (+0,2%, утром индекс опускался в район 3330 пунктов), индекс РТС - 1392,32 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,1%.

Доллар просел до 76,14 рубля (-0,09 рубля), золото стоит $1838,7 за тройскую унцию (+0,3%), серебро подорожало на 2%.

Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше".

Власти США, Великобритании, Германии, Австрии и Канады осудили решение по делу Навального и призвали освободить российского оппозиционера.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что решение суда по делу Навального нарушает международные обязательства России в сфере прав человека.

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что планирует представить законопроект о введении санкций в отношении "ответственных" за ситуацию с российским оппозиционером Навальным.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что власти США быстро работают над анализом беспокоящих Вашингтон действий России, однако, если это потребуется, могут предпринять действия и до завершения этого процесса. "Я не могу чего бы то ни было исключать", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о том, могут ли США предпринять что-то, в частности, в связи с событиями вокруг оппозиционера Навального.

Подорожали АДР Ozon (MOEX: OZON) (+2,1%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Московской Биржи" (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,2% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,2% "префы").

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду можно назвать неоднозначным. Нефть дорожает, но промышленные металлы находятся под давлением слабой статистики из Китая, а ситуация на азиатских биржах в целом заметно хуже, чем накануне в США. Индекс доллара снижается, но происходит это на фоне роста доходностей по казначейским обязательствам США. Статистика по азиатскому региону указывает на ухудшение деловой активности в январе из-за карантинных мер. В России индекс деловой активности в сфере услуг вырос в январе до 52,7 пункта с декабрьских 48 пунктов.

Однако для рынка акций РФ и для рубля существует осложнение в виде очередного судебного решения по делу одного из оппозиционеров, на защиту которого встали посольства Европы и США. С другой стороны, рынки всегда остаются циничными. Если рубль и будет испытывать давление, то для рынка акций оно в большей степени будет происходить от слабых азиатских данных, считает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что "посадка" Навального негативно влияет на рублевые активы.

Объявление решения о замене условного срока на реальный оппозиционному политику Алексею Навальному в корне изменило картину рынка - накануне вечером "голубые фишки" и рубль ощутимо просели. Две любимые бумаги нерезидентов - Сбербанк и "Норникель" растеряли все дневные достижения и закрылись в "минусе".

Основные опасения кроются даже не в том, что Запад будет трактовать "посадку" Навального как расправу с политическим оппонентом и введет за это санкции. Особого негативного влияния они не окажут, за исключением такой кардинальной, но маловероятной меры, как отлучение российских банков от международных расчетов. Проблема заключается в высоковероятном выводе средств иностранными инвесторами из рублевых активов из-за усиления антироссийской риторики. И эти опасения, судя по динамике Сбера и "Норникеля", не лишены оснований.

Внешний фон в среду вновь позитивен, однако далеко не факт, что российский рынок акций на усилении рисков и оттоке иностранного капитала сможет отыграть этот позитив. Лишь уход индекса МосБиржи под отметку 3300 пунктов сделает картину по индикатору "медвежьей". Лучше рынка обещают быть бумаги "нефтянки", которая слабо отреагировала на политику. Дорогая нефть и слабый рубль - это наиболее благоприятная картина для бумаг сектора.

Вполне вероятно, что в среду возобновятся распродажи ОФЗ, после того как на прошлой неделе наметилась стабилизация рынка. В этом случае давление на рубль лишь возрастет. Не очень верится и в дальнейший рост нефти, поскольку дальние фьючерсы на нее торгуются намного дешевле ближних. Это говорит о том, что трейдеры ждут снижения цен в будущем. Сейчас сопротивлением для котировок Brent выступает отметка $60 за баррель, и вряд ли она будет пройдена, считает Антонов.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, политические факторы оказали частичное давление на рынок акций РФ, но они носят временный характер и сильно на котировки не влияют. Поэтому далее в течение дня можно ожидать позитивных торгов.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова, цены на нефть Brent замедлили подъем после обновления годовых максимумов накануне. Статданные от API вышли неплохими, показав сокращение по всем статьям, в среду в фокусе внимания официальные данные Минэнерго США. В настоящее время диапазон $50-55 за баррель Brent остается наиболее оправданным, но есть шансы краткосрочного спекулятивного роста на фоне общего позитивного настроя инвесторов. Тем не менее, закрепления выше годовых пиков не ожидается. Ориентир по Brent на среду - $56-58 за баррель.

В США во вторник индексы акций выросли на 1,4-1,6% на новостях о прогрессе в проведении вакцинации в США и на фоне перспектив принятия новых мер поддержки американской экономики. По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в стране к понедельнику по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 получило более 26 млн человек, около 6 млн получили две дозы препарата.

По данным New York Times, в понедельник в стране было зафиксировано чуть более 139 тыс. новых случаев заражения. Таким образом, ежедневный прирост новых случаев сокращается. На прошлой неделе он в среднем составлял 146,4 тыс. в день, что на 29% ниже среднего показателя предыдущей недели.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник представили бюджетную резолюцию, что является первым шагом в процедуре бюджетного "примирения", которая может позволить принять пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн простым большинством голосов.

Джо Байден и министр финансов США Джанет Йеллен во вторник заявили сенаторам-демократам, что предложенного республиканцами альтернативного пакета объемом $618 млрд недостаточно для стабилизации экономики, сообщил Чак Шумер, на которого ссылается Bloomberg.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), но "плюсуют" Европа (индекс FTSE на старте торгов растет на 0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,5%).

Нефть утром в среду продолжает попытки роста после обновления накануне максимума более чем за год, поддержку оказывают ожидания, что усилия, принимаемые странами-членами ОПЕК и другими производителями для ограничения добычи, приведут к уменьшению мировых запасов, пишет Dow Jones. Цена Brent находится на $0,1 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $58,04 за баррель (+1% и +2% во вторник), мартовская цена WTI - $55,21 за баррель (+0,8% и +2,3% накануне).

Поддержку нефтяному рынку также оказали данные Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей после падения на 5,27 млн неделей ранее. Снижение было отмечено вторую неделю подряд. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,37 млн баррелей, пишет Trading Economics.

Официальные данные Минэнерго США о запасах сырья в стране выйдут в среду в 18:30 МСК.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в среду в 16:00 мск проведут заседание, на котором обсудят состояние рынка и исполнение сделки. Накануне технический комитет констатировал, что сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, при этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК - на 93%.

Комитет собирается каждый месяц. Решение о квотах на февраль и март было принято на январском заседании сразу на два месяца. Согласно решению ОПЕК+, все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни добычи, Россия может повысить добычу нефти на 65 тыс. б/с, Казахстан - на 10 тыс. б/с. На такие же объемы указанные страны могут повысить добычу и в марте.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+25,1%, до 14,09 рубля - новый максимум), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+8,6% и +3,5% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+7,6% и +3,1% "префы"), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,7%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2,7%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,6%).

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-11,8% и -7,8% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,1%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-1,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,97 млрд рублей (из них 2,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,35 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 2,06 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").