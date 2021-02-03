Идея дня: инвесторам стоит подумать о фиксации прибыли в акциях производителей видеоигр - "ВТБ Мои Инвестиции"

По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", инвесторам стоит подумать о фиксации прибыли в акциях производителей видеоигр после ралли в 2020 г.

"Electronic Arts +39% с начала 2020 года, Activision Blizzard +58%, Take-Two Interactive +69%. Прошлый год стал исключительным для индустрии из-за карантинов, а выпуск новых консолей привел к новым рекордам вовлеченности игроков", - указывают эксперты инвестбанка.

Также в комментарии отмечается, что Electronic Arts - входит в топ-10 акций США - отчитался на уровне прогнозов по выручке и на 4% выше консенсуса по EPS на фоне выхода новых игровых консолей. Количество пользователей FIFA и Sims 4 достигло рекордных значений в декабре, а число игроков Apex Legends выросло на 30% г/г. Годовой прогноз выручки и прибыли на акцию повышены на 2% и 5% соответственно.

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