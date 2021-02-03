Котировки нефти, вероятно, будут торговаться в среду в диапазоне $56-58/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, вероятно, будут торговаться в среду в диапазоне $56-58 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы продолжаем считать диапазон в $50-55 за баррель по нефти марки Brent более оправданным в текущих условиях, но отмечаем риски краткосрочного спекулятивного роста на фоне общего позитивного настроя инвесторов. Закрепления выше годовых пиков при этом не ждем. Ориентир по котировкам нефти марки Brent на среду - $56-58 за баррель", - пишет управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

Аналитик банка отмечает неплохие статданные от API, вышедшие во вторник, которые показали сокращение по всем статьям: запасы сырой нефти упали на 4,3 млн барр., запасы бензинов - на 0,2 млн барр., дистиллятов - на 1,6 млн барр. В среду в фокусе инвесторов будут официальные данные от Минэнерго США.

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