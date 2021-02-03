Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на дорожающей нефти и внешнем позитиве

Москва. 3 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне внешнего позитива и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,88-76,06 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,04 руб./$1 (-18 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 91,51 руб./EUR1 (-22,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,91 копейки к уровню закрытия вторника, до 83,0 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,99 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 11,75 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, реагируя на позитивный внешний фон и дорожающую нефть. Среди основных факторов, которые действуют на мировые рынки - динамика вакцинации от коронавируса в США в последние недели и усилия администрации президента США Джо Байдена по принятию новых масштабных стимулирующих мер. Это дает основания для оптимизма относительно прогноза мировой экономики.

По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в стране к понедельнику по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 получило более 26 млн человек, около 6 млн получили две дозы препарата.

По данным New York Times, в понедельник в США было зафиксировано чуть более 139 тыс. новых случаев заражения. Таким образом, ежедневный прирост новых случаев сокращается. На прошлой неделе он в среднем составлял 146,4 тыс. в день, что на 29% ниже среднего показателя предыдущей недели.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник представили бюджетную резолюцию, что является первым шагом в процедуре бюджетного "примирения", которая может позволить принять пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн простым большинством голосов.

Джо Байден и министр финансов США Джанет Йеллен во вторник заявили сенаторам-демократам, что предложенного республиканцами альтернативного пакета объемом $618 млрд недостаточно для стабилизации экономики, заявил Чак Шумер, на которого ссылается Bloomberg.

Евросоюз, США осудили приговор в отношении Алексея Навального, американский сенатор Митт Ромни обещал внести законопроект о санкциях, но рубль почти не отреагировал на эти сообщения, так как они в значительной степени уже заложены в котировки.

Ромни заявил, что планирует представить законопроект о введении санкций в отношении "ответственных" за ситуацию с Навальным. "Сильные лидеры не должны сажать в тюрьму противников, чтобы сохранить власть. (...) На этой неделе мы внесем законопроект о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за эти действия (решение суда о назначении Навальному реального срока - ИФ)", - написал Ромни в своем Twitter.

Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше".

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду после скачка до максимума более чем за год накануне. Поддержку котировкам оказывают ожидания, что усилия, принимаемые странами-членами ОПЕК и другими производителями для ограничения добычи, приведут к уменьшению мировых запасов, пишет Dow Jones.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,52% - до $57,76 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросла на 0,44% - $55 за баррель.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в среду в 16:00 МСК проведут заседание, на котором обсудят состояние рынка и исполнение сделки. Накануне технический комитет констатировал, что сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, при этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК - на 93%.

Комитет собирается каждый месяц. Решение о квотах на февраль и март было принято на январском заседании сразу на два месяца. Согласно решению ОПЕК+, все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни добычи, Россия может повысить добычу нефти на 65 тыс. б/с, Казахстан - на 10 тыс. б/с. На такие же объемы указанные страны могут повысить добычу и в марте.

Поддержку нефтяному рынку также оказали данные Американского института нефти (API). Согласно докладу API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 29 января, снизились на 4,26 млн баррелей после падения на 5,27 млн неделей ранее. Снижение было отмечено вторую неделю подряд. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,37 млн баррелей, пишет Trading Economics.

Минэнергетики США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в среду в 18:30 МСК.