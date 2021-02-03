Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика:

- В России в 19:00 МСК выйдут данные по недельной инфляции.

- Состоится заседание министерского комитета ОПЕК+.

- В США будут опубликованы прогноз Управления энергетической информации Минэнерго (EIA) для рынка нефти на 2021 год, отчёт по рынку труда от ADP и еженедельная статистика EIA по товарным запасам углеводородов в стране.

- В разных странах мира ожидаются январские индексы PMI для сферы услуг.

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