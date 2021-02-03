Открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду пройдет с повышением на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду пройдет с повышением в пределах 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4% в районе 3365-3375 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3350, 3340 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3400, 3420 пунктов, - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос. - В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет некоторое утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется вблизи уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

Также эксперт отмечает, что во второй половине среды в Европе и в США состоится публикация большого количества значимых макроэкономических показателей, которые могут иметь смешанный характер. Как обычно, констатирует Манжос, максимальную практическую значимость для локального рынка акций будет иметь еженедельная статистика по изменению запаса нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 МСК).

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