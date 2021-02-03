Вероятно укрепление рубля на торгах в среду - ПСБ

Вероятно укрепление курса рубля к доллару на торгах в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На сложившемся позитивном внешнем фоне ожидаем укрепления рубля, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в начале сессии в район 76 руб./$1. В дальнейшем преобладание покупок в рубле может сохраниться, что поспособствует закреплению американской валюты ниже данной отметки", - указывает эксперт ПСБ.

Однако Зварич отмечает, что рубль достаточно вяло реагирует на внешний позитив, что говорит о низкой вероятности выхода вниз из диапазона 75-77,5 руб./$1. При этом в случае ухудшения внешней конъюнктуры доллар может вновь перейти к росту и выйти в верхнюю половину данного коридора, который, на взгляд аналитика, останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии.

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