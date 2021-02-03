Индекс Мосбиржи, возможно, уйдет ниже 3300 пунктов в среду - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, возможно, уйдет ниже уровня 3300 пунктов на торговой сессии в среду, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Внешний фон на утро среды позитивен (на 0,3-0,5%% растут американские фьючерсы, нефть марки Brent стоит чуть дешевле $58 за баррель - это максимальные уровни за последний год), однако далеко не факт, что российский рынок акций на усилении рисков и оттоке иностранного капитала сможет отыграть этот позитив, отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

"С учетом вечерних торгов во вторник рублевый индикатор рынка откроется в минусе и вполне возможно, что уйдет под отметку 3300 пунктов, что вновь сделает картину по индексу Мосбиржи "медвежьей". Лучше рынка в среду будут бумаги "нефтянки". Дорогая нефть и слабый рубль - это наиболее благоприятная картина для бумаг сектора", - пишет Антонов.

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