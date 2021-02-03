Котировки нефти обладают шансом на рост к $60/барр. в 1К21 года - BCS Express

Котировки нефти марки Brent могут продолжить рост в район $60 за баррель на горизонте I квартала 2021 года в случае отсутствия существенных негативных драйверов, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Котировки фьючерсов на нефть марки Brent во вторник обновили 10-месячный максимум и в моменте превысили уровень $57,5 за баррель. Градус оптимизма на нефтяном рынке остается высоким. При отсутствии существенных негативных драйверов котировки могут продолжить постепенный рост в район $60 за баррель на горизонте I квартала 2021 года", - указывает аналитик.

Одной из информационных повесток в фокусе внимания участников рынка, отмечает Галактионов, являются переговоры по пакету фискальных стимулов в США. Для поддержки экономики, пострадавшей от COVID-19, власти США намерены выделить дополнительные средства, предназначенные в том числе для прямых выплат населению. Чем больше будет согласованный объем пакета, тем больше будет поддержка для спроса на топливо в США.

Отраслевые данные от Американского института нефти (API) во вторник вышли в позитивном ключе, констатирует эксперт инвесткомпании. Запасы нефти сократились на 4,3 млн баррелей против ожидаемого роста на 0,45 млн б/с. Запасы бензина сократились на 240000 баррелей, запасы дистиллятов упали на 1,6 млн баррелей.

В среду в 18:30 МСК официальные данные по запасам нефти представит Минэнерго США.

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