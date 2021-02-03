Котировки акций экспортеров на рынке РФ, вероятно, покажут динамику лучше рынка на текущей неделе - BCS Express

Котировки акций экспортеров на российском рынке, вероятно, покажут динамику чуть лучше рынка на текущей неделе, говорится в комментарии BCS Express.

Ближайшим сопротивлением по индексу Мосбиржи в настоящее время выступает район 3390-3410 пунктов, указывает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Российский рынок акций во вторник показал уверенную восходящую динамику, позитивно реагируя на благоприятный внешний фон, констатирует аналитик. Индекс Мосбиржи в моменте поднимался в район 3360 пунктов, отыграв 40% от всей волны снижения последних недель. "На этот раз наш рынок выглядел сильнее остальных развивающихся площадок, тогда как в предыдущие сессии мы наблюдали обратную картину. В лидерах роста ожидаемо оказался нефтегазовый сектор (+2,7%). Слабый рубль на фоне роста фьючерсов на нефть марки Brent - идеальная конъюнктура для представителей отрасли", - отмечает Карпунин.

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