Утренние прогнозы: лучше рынка будут бумаги "нефтянки"

В среду утром у аналитиков нет единого мнения об открытии торговой сессии в России: часть экспертов предполагает негативный старт, часть - позитивный. Лучше рынка, по мнению аналитиков, будут бумаги "нефтянки".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон на утро среды позитивен (на 0,3-0,5%% растут американские фьючерсы, нефть марки Brent стоит чуть дешевле $58 за баррель - это максимальные уровни за последний год), однако далеко не факт, что российский рынок акций на усилении рисков и оттоке иностранного капитала сможет отыграть этот позитив. С учетом вечерних торгов во вторник рублевый индикатор рынка откроется в минусе и вполне возможно, что уйдет под отметку 3300 пунктов, что вновь сделает картину по индексу Мосбиржи "медвежьей". Лучше рынка в среду будут бумаги "нефтянки". Дорогая нефть и слабый рубль - это наиболее благоприятная картина для бумаг сектора".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале сессии среды российские фондовые индексы могут получить поддержку от внешнего фона и немного вырасти, но по ходу дня на первый план, скорее всего, выйдут геополитические факторы. Навальный был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, что уже спровоцировало негативную реакцию США и ряда европейских стран. Санкционные риски, таким образом, остаются актуальными. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3300-3410 пунктов".

Промсвязьбанк: "По нашему мнению, в среду индекс бпри поддержке высоких цен на нефть попытается продолжить восходящую динамику в направлении 3400 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть бумаги нефтегазового сектора и горной добычи. При этом из-за уязвимости конъюнктуры глобальных рынков до конца недели мы сохраняем осторожный взгляд на рынок акций".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4% в районе 3365-3375 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3350, 3340 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3400, 3420 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет некоторое утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется вблизи уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

ИК "Атон": "Отечественный фондовый рынок в среду откроется снижением на 0,5-0,75%".