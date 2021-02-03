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03 февраля 2021 года 09:41

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 4 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов; с одной стороны, позитивный внешний фон будет способствовать игре на повышение, но с другой стороны, сдерживать активность покупателей будут возросшие санкционные риски, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы во вторник выросли по итогам второй торговой сессии подряд на новостях о прогрессе в проведении вакцинации в США. По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в стране к понедельнику по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 получило более 26 млн человек, около 6 млн получили две дозы препарата. С начала пандемии в США зарегистрировано 26,2 млн случаев заражения, скончались 443 тыс. 35 человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. По данным New York Times, в понедельник в стране было зафиксировано чуть более 139 тыс. новых случаев заражения. Таким образом, ежедневный прирост новых случаев сокращается. На прошлой неделе он в среднем составлял 146,4 тыс. в день, что на 29% ниже среднего показателя предыдущей недели.

Уверенный рост фондового рынка США два дня подряд совпал с падением акций владельца сети магазинов видеоигр GameStop Corp., которые на прошлой неделе подорожали в пять раз. В понедельник акции компании упали в цене на 30,8%, во вторник - на 59,9%. Акции других популярных среди розничных инвесторов компаний во вторник также подешевели: AMC Entertainment - на 41,1%, BlackBerry - на 21,1%. Падение акций этих компаний совпало с резким сокращением "коротких" позиций после того, как игравшие на понижение инвесторы, по всей видимости, их закрыли. Хотя некоторые индикаторы говорят о том, что битва между розничными инвесторами и хедж-фондами еще не завершена, аналитики называют среди причин восстановления рынка акций чувство большей стабильности и снижение опасений разрастания "пузыря" розничных инвестиций.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном повышаются вслед за позитивной динамикой на американском рынке акций. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1%, причем подъем длится уже третьи торги подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:53 мск вырос на 0,02%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,25%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в январе упал до минимальных за девять месяцев 52 пунктов по сравнению с 56,3 пункта в декабре. Средний прогноз экспертов предполагал менее значительное снижение - до 55,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Сводный PMI опустился до 52,2 пункта против 55,8 пункта в декабре при ожиданиях на уровне 55,4 пункта. Южнокорейский индекс Kospi к 8:55 мск поднялся на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,9%, завершив "в плюсе" третью сессию подряд.

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в среду после скачка до максимума более чем за год накануне. Поддержку котировкам оказывают ожидания, что усилия, принимаемые странами-членами ОПЕК и другими производителями для ограничения добычи, приведут к уменьшению мировых запасов. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $57,63 за баррель, что на $0,3% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 2 февраля эти контракты подорожали на 2% - до $57,46 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $54,9 за баррель, что на 0,26% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на 2,3% - до $54,76 за баррель.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в среду в 16:00 мск проведут заседание, на котором обсудят состояние рынка и исполнение сделки. Накануне технический комитет констатировал, что сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, при этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК - на 93%.

Поддержку нефтяному рынку также оказали данные Американского института нефти (API). Согласно докладу API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 29 января, снизились на 4,26 млн баррелей после падения на 5,27 млн неделей ранее. Снижение было отмечено вторую неделю подряд. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,37 млн баррелей, пишет Trading Economics. Тем временем запасы бензина, по данным API, снизились на 240 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,62 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 1,885 млн баррелей. Минэнергетики США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в среду в 18:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,068 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,493 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 февраля снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 722,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-16" (+0,89%), "РЖД БО-07" (+0,3%) и "ЧТПЗ-001Р-05" (+0,11%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-0,76%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,4%) и "МТС-001P-12" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) разместил 67,2% выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-18 на 201,607 млн рублей и 67,64% выпуска облигаций серии 001PC-19 на 270,558 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов обоих выпусков установлена в размере 1,05% годовых, купоны годовые. Так же по бондам будет выплачиваться допдоход. Срок обращения облигаций - 3 года. Облигации размещались по закрытой подписке. Среди потенциальных покупателей - ООО "Управляющая компания "Открытие" и АО "Открытие брокер".

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 80% выпуска субординированных облигаций серии 002СУБ-02R на сумму 56 млрд рублей. Книга заявок на выпуск была закрыта 21 января. Ставка 1-го купона 10-летних субординированных облигаций была установлена на уровне 7% годовых. Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 5 лет на уровне 7,12% годовых. Длительность 1-го купонного периода - 242 дня, остальные купоны полугодовые. В случае неисполнения колл-опциона через 5 лет ставки последующих купонов будут рассчитываться как значение доходности 5-летних ОФЗ плюс премия. Размер премии - 147 базисных пунктов. Сбербанк увеличил номинальный объем выпуска с 50 млрд до 70 млрд рублей. Выпуск был размещен по закрытой подписке только среди квалифицированных инвесторов.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 3 февраля планирует провести вторичное размещение бондов серии 001Р-07 с погашением в январе 2028 года объемом до 10 млрд рублей. Ориентир цены размещения - 99,55-100,00% от номинала. Ставка 7-15 купонов - 6,9% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 4,5 года - 7,02-7,14% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. 3 февраля по данному выпуску предстоит плановая оферта. Объем вторичного размещения будет равен объему бумаг, предъявленных по оферте. Компания разместила 10-летние облигации на 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 9,8% годовых. Текущая ставка купона - 10% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 25-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 10,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ООО "БКЗ финанс" выставило оферту по выпуску облигаций серии 01 объемом 5 млрд рублей с погашением в 2030 году. Бумаги могут быть предъявлены к выкупу в период с 9:00 МСК 16 февраля до 18:00 МСК 20 февраля. Дата приобретения - 25 февраля. Цена приобретения - 100% от номинала. Компания в декабре 2014 года полностью разместила дебютные бонды на 5 млрд рублей. Облигации размещались по открытой подписке на 5 лет. Ставка 1-го купона была установлена в размере 17% годовых, текущая ставка купона - 6% годовых. Это единственный выпуск в обращении у эмитента.

ООО "Бизнес консалтинг" выставило оферту по выпуску облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей с погашением в 2030 году. Бумаги могут быть предъявлены к выкупу в период с 9:00 МСК 16 февраля до 18:00 МСК 20 февраля. Дата приобретения - 25 февраля. Цена приобретения - 100% от номинала. ООО "Бизнес консалтинг" завершило размещение облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей в декабре 2014 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 17,5% годовых. У эмитента нет других облигаций в обращении.

Совкомбанк выставил оферты по облигациям серии FIZL1 и FIZL2. Период предъявления бумаг с 10:00 МСК до 18:00 МСК с 12 февраля по 18 февраля. Дата приобретения - 19 февраля. Облигации серии FIZL1 будут приобретаться по цене 101,7% от номинала в количестве не более 500 тыс. штук, серии FIZL2 - по цене 100,50% от номинала в количестве не более 5 млн штук. Совкомбанк полностью разместил 3-летние облигации серии FIZL1 объемом 500 млн рублей в ноябре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,5% годовых. Выпуск 3-летних облигации серии FIZL2 объемом 5 млрд рублей разместился в мае 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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