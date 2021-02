Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

.

.

.

Москва. 3 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне ценового падения американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также возросших санкционных рисков. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными. читать дальше

.

.

.

.

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Square Inc. с целью $257 за штуку" с горизонтом инвестирования . Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $209, говорится в комментарии инвестиционной компании. Прогнозируется рост бизнеса в 2021 году на 36% по выручке,... читать дальше

.

.

.

Потенциал роста котировок Amazon.com Inc. составляет в настоящее время более 13% на горизонте до полугода, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Сейчас акции Amazon находятся на комфортных для покупки уровнях. В свете того что компания наращивает прибыль быстрее ожиданий, а облачный бизнес AWS... читать дальше

.

Котировки акций Alphabet Inc. обладают долгосрочным потенциалом роста, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Мы повышаем целевую цену по акциям Alphabet Inc. c $1900 до $2250 за штуку на фоне сильных результатов в рекламном сегменте бизнеса и оптимистичной... читать дальше