Brent - $57,67 за баррель

Американские фондовые индексы во вторник повысились. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду. Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы во вторник повысились по итогам второй торговой сессии подряд на новостях о прогрессе в проведении вакцинации в США.

В понедельник фондовый рынок США вырос, отыграв часть потерь прошлой недели, которая стала худшей для рынка с октября. Индикатор Dow Jones поднялся на 0,76%, S&P 500 - на 1,61%. Nasdaq прибавил 2,55%.

По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в стране к понедельнику по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 получило более 26 млн человек, около 6 млн получили две дозы препарата.

С начала пандемии в США зарегистрировано 26,2 млн случаев заражения, скончались 443 тыс. 35 человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По данным New York Times, в понедельник в стране было зафиксировано чуть более 139 тыс. новых случаев заражения. Таким образом, ежедневный прирост новых случаев сокращается. На прошлой неделе он в среднем составлял 146,4 тыс. в день, что на 29% ниже среднего показателя предыдущей недели.

Как отмечает CNBC, уверенный рост фондового рынка США два дня подряд совпал с падением акций владельца сети магазинов видеоигр GameStop Corp., которые на прошлой неделе подорожали в пять раз. В понедельник акции компании упали в цене на 30,8%, во вторник - на 59,9%. Акции других популярных среди розничных инвесторов компаний во вторник также подешевели: AMC Entertainment - на 41,1%, BlackBerry - на 21,1%.

Падение акций этих компаний совпало с резким сокращением коротких позиций после того, как игравшие на понижение инвесторы, по всей видимости, закрыли свои позиции, отмечает Bloomberg. Хотя некоторые индикаторы говорят о том, что битва между розничными инвесторами и хедж-фондами еще не завершена, аналитики называют среди причин восстановления рынка акций чувство большей стабильности и снижение опасений разрастания "пузыря" розничных инвестиций.

"Тот факт, что рынки немного охладились после безумия розничного трейдинга, вселяет определенный оптимизм", - сказала директор по портфельной стратегии Verdence Capital Advisors Меган Хорнмэн.

Она также отметила, что перспективы принятия новых мер поддержки американской экономики являются еще одной причиной позитивных настроений на рынке. Cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник представили бюджетную резолюцию, что является первым шагом в процедуре бюджетного "примирения", которая может позволить принять пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн простым большинством голосов.

Джо Байден и министр финансов США Джанет Йеллен во вторник заявили сенаторам-демократам, что предложенного республиканцами альтернативного пакета объемом $618 млрд недостаточно для стабилизации экономики, заявил Чак Шумер, на которого ссылается Bloomberg.

Помимо этого, инвесторы во вторник оценивали очередную порцию корпоративной отчетности.

Американская Pfizer Inc. (SPB: PFE) в четвертом квартале 2020 года получила прибыль ниже прогнозов рынка, однако ее выручка превзошла ожидания, и фармацевтическая компания дала оптимистичный прогноз на текущий год. Тем не менее цена бумаг Pfizer снизилась на 2,3%.

Бумаги нефтяной компании ConocoPhillips (SPB: COP) прибавили в цене 0,6%. Компания завершила четвертый квартал и 2020 год в целом с чистым убытком. Однако скорректированный убыток в октябре-декабре оказался меньше прогноза аналитиков.

Цена акций Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. выросла на 1,6%. Крупнейшая американская нефтегазовая компания получила чистый убыток более $20 млрд по итогам четвертого квартала из-за обесценивания активов, однако скорректированная прибыль превысила прогноз.

Рыночная стоимость United Parcel Service (SPB: UPS) увеличилась на 2,7%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки завершила четвертый квартал с чистым убытком из-за значительной корректировки пенсионного фонда, однако показатель без учета разовых доходов и расходов, а также выручка превзошли ожидания рынка.

Котировки акций Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) упали на 17,3%. Американский производитель мотоциклов в четвертом квартале получил чистый убыток на уровне $96 млн, или $0,63 на акцию, по сравнению с прибылью в $13 млн, или $0,09 на акцию, годом ранее. Скорректированный убыток компании составил $0,44 в расчете на акцию по сравнению с прибылью на уровне $0,2 за аналогичный период 2019 года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что Harley-Davidson увеличит скорректированную прибыль до $0,21 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 475,57 пункта (1,57%) и составил 30687,48 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 52,45 пункта (1,39%) - до 3826,31 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 209,38 пункта (1,56%) и составил 13612,78 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном повышаются вслед за позитивной динамикой на американском рынке акций.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 мск увеличился на 0,9%, причем подъем длится уже третьи торги подряд.

Лидерами роста выступают акции автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. (+10,1%), железнодорожных операторов West Japan Railway Co. (+6,6%) и East Japan Railway Co. (+5%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дорожают на 1,6%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,7%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,5%.

Между тем стоимость производителя полупроводников Advantest Corp. опустилась на 2,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:53 мск вырос на 0,02%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,25%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в январе упал до минимальных за девять месяцев 52 пунктов по сравнению с 56,3 пункта в декабре. Средний прогноз экспертов предполагал менее значительное снижение - до 55,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Сводный PMI опустился до 52,2 пункта против 55,8 пункта в декабре при ожиданиях на уровне 55,4 пункта.

В расчет индексов Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес, чем в официальные PMI.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже снижаются акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (-4%), пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-3,5%), производителя электроники Xiaomi Corp. (-2,7%), автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (-2,3%).

Между тем дорожают бумаги производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+4,1%), одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+3,8%), нефтяных CNOOC (+3,7%) и PetroChina (+0,9%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+1,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:55 мск поднялся на 0,9%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - выросла на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,9%, завершив "в плюсе" третью сессию подряд.

Цена акций Virgin Money UK взлетела на 14,6% на новостях о значительном притоке клиентских депозитов. Кроме того, на 6,7% подорожали бумаги Carsales.com.

В то же время капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась соответственно на 2,2% и на 1,1%, еще одного представителя отрасли South32 Ltd. - на 2,9%.

Аналитики JPMorgan накануне ухудшили рекомендации для горнодобывающего сектора региона Европа, Ближний Восток и Африка до "нейтрального уровня" с "выше рынка". Хотя они сохранили рейтинг "выше рынка" для акций BHP и Rio Tinto, их стоимость снизилась на торгах в Лондоне во вторник.

Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в среду после скачка до максимума более чем за год накануне.

Поддержку котировкам оказывают ожидания, что усилия, принимаемые странами-членами ОПЕК и другими производителями для ограничения добычи, приведут к уменьшению мировых запасов, пишет Dow Jones.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $57,67 за баррель, что на $0,21 (0,37%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 2 февраля эти контракты подорожали на $1,11 (2%) - до $57,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $54,94 за баррель, что на $0,18 (0,33%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $1,21 (2,3%) - до $54,76 за баррель.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в среду в 16:00 мск проведут заседание, на котором обсудят состояние рынка и исполнение сделки.

Накануне технический комитет констатировал, что сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, при этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК - на 93%.

Комитет собирается каждый месяц. Решение о квотах на февраль и март было принято на январском заседании сразу на два месяца. Согласно решению ОПЕК+, все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни добычи, Россия может повысить добычу нефти на 65 тыс. б/с, Казахстан - на 10 тыс. б/с. На такие же объемы указанные страны могут повысить добычу и в марте.

Поддержку нефтяному рынку также оказали данные Американского института нефти (API).

Согласно докладу API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 29 января, снизились на 4,26 млн баррелей после падения на 5,27 млн неделей ранее. Снижение было отмечено вторую неделю подряд. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,37 млн баррелей, пишет Trading Economics.

Тем временем запасы бензина, по данным API, снизились на 240 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,62 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 1,885 млн баррелей.

Минэнергетики США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в среду в 18:30 МСК.

Росту котировок также способствует улучшение настроений инвесторов на фоне новостей о вакцинации от коронавируса в США в последние недели и усилий администрации президента США Джо Байдена по принятию новых масштабных стимулирующих мер, отмечают эксперты Axi.