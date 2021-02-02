.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером уверенно растет к доллару и евро благодаря внешнему позитиву и дорожающей нефти
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 2020 году снизился на 3,1% - Росстат
Российская экономика в 2020 году сократилась на 3,1% после роста на 2% годом ранее. Показатель снизился впервые с 2015 года, но оказался лучше оценок Минэкономразвития и прогнозов аналитиков
 
Динамика ВВП будет зависеть от плана восстановления и скорости вакцинации - Минэкономразвития
Ключевую роль в относительно невысоком падении ВВП РФ в 2020 году лишь на 3,1% (относительно крупных развитых экономик) сыграли меры поддержки граждан и бизнеса за счет одновременного смягчения бюджетной и денежно-кредитной политик, динамика роста в...
 
Нуждающиеся получат продовольственную поддержку
Нуждающиеся граждане могут получить продовольственную поддержку от государства. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов направил в правительство доклад на 39 листах о разработанных мерах, которые должны обеспечить приоритетную поддержку наиболее...
 
Годовая инфляция в России начнет замедляться с марта
Годовая инфляция в РФ, превысившая в январе 5%, начнет снижаться с марта после прохождения локального максимума, считают аналитики Банка России. "Прекращение со временем действия ряда проинфляционных факторов, в частности, уменьшение эффекта...
 
02 февраля 2021 года 19:37

Рубль вечером уверенно растет к доллару и евро благодаря внешнему позитиву и дорожающей нефти

Москва. 2 февраля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль заметно повышается к бивалютной корзине благодаря ралли на рынке нефти и позитивной динамике мировых рынков.

Курс доллара США составил 75,68 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 46,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91 руб./EUR1, подешевев на 78,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 61 копейку - до 82,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подрастает к доллару и евро на вечерних торгах благодаря ралли на рынке нефти и с учетом повышения аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов. Спрос на риск поддерживается надеждами на принятие новой программы стимулирования американской экономики и темпами реализации программы вакцинации от коронавируса в США.

Цены на нефть эталонных марок во вторник поднималась до максимальной отметки за последний год, а оптимизму его участников способствует улучшение прогнозов спроса на нефть при высоком уровне соблюдения сделки ОПЕК+ в январе.

Помимо этого, на северо-восток США обрушился снежный шторм, что дало толчок спросу на отопление домов и предприятий, отмечает Trading Economics.

Президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис пока не удалось убедить сенаторов-республиканцев отказаться от предложения о снижении пакета поддержки экономики - "плана спасения", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Встреча Байдена и Харрис с группой сенаторов состоялась в Белом доме, Псаки охарактеризовала ее как "содержательную и продуктивную". В то же время она заявила: "Хотя были области согласия, президент подтвердил свое мнение о том, что Конгресс должен реагировать смело и срочно, и отметил многие области, которые предложение сенаторов-республиканцев не затрагивает".

Ранее республиканцы выступили с инициативой о сокращении пакета помощи с $1,9 трлн до $600 млрд.

Тем временем, число американцев, получивших вакцину против COVID-19, превысило число тех, у кого был обнаружен новый тип коронавируса, сообщает Bloomberg Vaccine Tracker. По состоянию на полдень понедельника 26,5 млн американцев получили одну или обе дозы противовирусной вакцины.

С начала пандемии в США зарегистрировано 26,2 млн случаев заражения, скончались 443 тыс. 35 человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По данным New York Times, в понедельник в стране было зафиксировано чуть более 139 тыс. новых случаев заражения. Таким образом, ежедневный прирост новых случаев сокращается. На прошлой неделе он в среднем составлял 146,4 тыс. в день, что на 29% ниже среднего показателя предыдущей недели.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник российская валюта уверенно прибавляет как к доллару, так и к евро на фоне растущих нефтяных котировок и общей тенденции на укрепление валют развивающихся стран. "Учитывая, что по итогам январского заседания глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил курс регулятора на проведение мягкой монетарной политики в обозримом будущем, а повысившаяся инфляция в России, скорее всего, удержит ЦБ РФ от дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, с точки зрения фундаментальных факторов ситуация для рубля складывается скорее благоприятная. Тем не менее, санкционный фактор, который вновь обратил на себя внимание участников рынка после ареста Алексея Навального, связанных с этим протестных акций, а также реакции на эти события ряда западных политиков, все еще остается значимым и может ограничить укрепление российской валюты. Решение суда относительно замены условного срока на реальный для него должно быть озвучено уже сегодня вечером", - подчеркивает Беспалов.

"К другим событиям, которые могут повлиять на курс российской валюты на этой неделе, можно отнести заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), и, кроме того, участники продолжают следить за успехами администрации президента США Джо Байдена и представителей демократов по продвижению заявленного пакета помощи экономике на $1,9 трлн, который пока не встретил одобрения у республиканцев", - говорит Беспалов.

"На мировых фондовых биржах во вторник наблюдался ярко выраженный оптимизм, который затронул и российские площадки. Геополитический фактор пока отошел на второй план, и, возможно, такая ситуация сохранится до реакции западных стран на окончательный приговор Навальному. Краткосрочная техническая картина по российским акциям и рублю улучшилась, но позитивный тренд может быть прерван в любой момент при поступлении негативных сигналов", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник выросла на 2,73% - до $57,89 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 2,88% - до $55,09 за баррель.

По данным источников Bloomberg, выполнение сделки ОПЕК+ в январе составило 99%. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится в среду.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

"Фьючерсный контракт на нефть марки Brent с ближайшей датой исполнения на торгах "Московской биржи" во вторник впервые с февраля 2020 года в моменте перешагивал отметку в $58 за баррель и вечером продолжает торговаться недалеко от этого уровня. Рост нефтяных котировок происходит на фоне сообщений о незначительном отклонении добычи в странах-участниках ОПЕК+ от объемов, предусмотренных сделкой, а также подтверждения намерений Саудовской Аравии и других участников соглашения дополнительно сократить добычу на добровольной основе", - отмечает Беспалов.

Банк России во вторник, 2 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 188,6 млрд рублей (при лимите 2,32 трлн рублей и спросе 1 трлн 188,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 26 января, банки разместили 560 млрд рублей (при лимите 560 млрд рублей и спросе 742,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,14% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 февраля на 39,98 копейки, до 75,9051 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,24 копейки, до 91,625 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 17,8 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,7807 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 0,36 копейки и составил 75,7493 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 466,001 млн, из которых $559,091 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 906,91 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 6,97 копейки, до 91,5119 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 23,94 копейки и составил 91,2966 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR588,344 млн, из которых EUR165,138 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR423,206 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 4,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 7 б.п. - до 4,57% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 4,73% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяц увеличились на 1 б.п. - до 4,89% и 4,91% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 февраля 2021 года 19:22
Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник смешанную динамику на фоне разнонаправленных факторов
Москва. 2 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне разнонаправленных факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
02 февраля 2021 года 19:19
Рынок акций РФ отыграл большую часть потерь прошлой недели на внешнем позитиве, лидировала АФК "Система"
Москва. 2 февраля. Рынок акций РФ во вторник отыграл большую часть потерь минувшей недели на фоне общемировой коррекции благодаря признакам прогресса в принятии новых стимулирующих мер в США; индексы МосБиржи и РТС поднялись к 3360 и 1400 пунктам соответственно, при этом лидерами роста выступили обновившие максимумы с 2014 года акции АФК "Система".    читать дальше
.
02 февраля 2021 года 19:18
Индекс Мосбиржи к концу недели может преодолеть отметку 3440 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи к концу недели может преодолеть отметку 3440 пунктов, полагает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Основные площадки в плюсе второй день подряд. В США и Европе ведущие индексы прибавляют более 1%. В Азии торговый день закончился в зеленой зоне для всех крупных площадок....    читать дальше
.
02 февраля 2021 года 18:28
Акции ММК сохраняют потенциал для роста - ПСБ
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют позитивный взгляд на акции "ММК" и отмечают потенциал для их роста с целевой ценой 64 руб. за штуку, говорится в комментарии инвестбанка. "Группа "ММК" опубликовала ожидаемо хорошие финансовые результаты по итогам четвертого квартала. Восстановление спроса...    читать дальше
.
02 февраля 2021 года 17:51
"Финам" рекомендует покупать акции American Express с прогнозной ценой $137
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции American Express Co. с прогнозной ценой $137 за штуку на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии инвестиционной компании. "Наша оценка справедливой стоимости American Express составляет $ 110,3 млрд или $ 137 на обыкновенную акцию на горизонте...    читать дальше
.
02 февраля 2021 года 17:17
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") с прогнозной ценой 77 рублей за штуку на среднесрочную перспективу, говорится в обзоре инвесткомпании. "ММК" представил отчетность по МСФО за IV квартал и полный 2020 год....    читать дальше
.
02 февраля 2021 года 16:47
Геополитика создает большую неопределенность в краткосрочной динамике рубля - BCS Express
Геополитические угрозы пока еще создают большую неопределенность в краткосрочной динамике курса рубля к доллару, говорится в аналитическом материале BCS Express. Наблюдавшаяся на протяжении большей части прошлого года переоцененность рубля к нефти почти полностью исчезла, констатирует эксперт...    читать дальше
.
02 февраля 2021 года 16:14
Уход рубля значительно ниже 75 руб./$1 маловероятен в ближайшее время - "Фридом Финанс"
Ослабление курса рубля значительно ниже 75 руб./$1 маловероятно в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Рубль относительно стабилен во вторник благодаря поддержке нефтяных цен, констатирует эксперт: пара доллар/рубль торгуется ниже 76 руб./$1,...    читать дальше
.
02 февраля 2021 года 15:44
Потенциал дальнейшего роста котировок нефти ограничен - BCS Express
Потенциал дальнейшего роста котировок нефти марки Brent выглядит ограниченным, на горизонте ближайших месяцев наиболее вероятна консолидация в широком диапазоне вблизи текущих ценовых уровней, говорится в комментарии BCS Express. Фьючерсы на нефть марки Brent на торговой сессии во вторник обновили...    читать дальше
.
02 февраля 2021 года 15:40
Рубль днем ускорил рост к доллару и евро вслед за активно дорожающей нефтью
Москва. 2 февраля. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" во вторник днем, рубль ускорил рост к бивалютной корзине благодаря ралли на рынке нефти и повышению аппетита к риску на мировых рынках.    читать дальше
.
02 февраля 2021 года 15:18
Индекс S&P 500, скорее всего, попробует уйти выше 3825п во вторник - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, протестирует вверх уровень 3825 пунктов в ходе торговой сессии во вторник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе. В понедельник индекс широкого рынка...    читать дальше
.
02 февраля 2021 года 14:55
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CEVA с целью $71,9
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CEVA Inc. с целью $71,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,8%, стоп-приказ: $56,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. "CEVA Inc. занимается разработкой решений для...    читать дальше
.
02 февраля 2021 года 14:31
Ротация капитала и переток средств в развивающиеся рынки поддержат рынок акций РФ в 2021г - "Финам"
Ротация капитала из акций роста в стоимостные, а также переток средств в развивающиеся рынки поддержит позиции российского рынка акций в 2021 году, говорится в обзоре аналитиков "Финама". Согласно данным Bloomberg, по индексу Мосбиржи прогнозируется высокий темп роста прибыли в 2021 году - на 78%...    читать дальше
.
02 февраля 2021 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 49 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 49 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 38 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бумага является фаворитом...    читать дальше
.
02 февраля 2021 года 13:35
Курс около 76 руб./$1 выглядит достаточно устойчивым в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
Курс около 76 руб./$1 выглядит достаточно устойчивым в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс рубля на фоне общего позитива задержался на отметке 75,9-76 руб./$1, - пишут эксперты банка.- На этой неделе будет опубликован план покупок валюты Минфином на...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.