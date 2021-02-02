Рубль вечером уверенно растет к доллару и евро благодаря внешнему позитиву и дорожающей нефти

Москва. 2 февраля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль заметно повышается к бивалютной корзине благодаря ралли на рынке нефти и позитивной динамике мировых рынков.

Курс доллара США составил 75,68 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 46,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91 руб./EUR1, подешевев на 78,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 61 копейку - до 82,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подрастает к доллару и евро на вечерних торгах благодаря ралли на рынке нефти и с учетом повышения аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов. Спрос на риск поддерживается надеждами на принятие новой программы стимулирования американской экономики и темпами реализации программы вакцинации от коронавируса в США.

Цены на нефть эталонных марок во вторник поднималась до максимальной отметки за последний год, а оптимизму его участников способствует улучшение прогнозов спроса на нефть при высоком уровне соблюдения сделки ОПЕК+ в январе.

Помимо этого, на северо-восток США обрушился снежный шторм, что дало толчок спросу на отопление домов и предприятий, отмечает Trading Economics.

Президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис пока не удалось убедить сенаторов-республиканцев отказаться от предложения о снижении пакета поддержки экономики - "плана спасения", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Встреча Байдена и Харрис с группой сенаторов состоялась в Белом доме, Псаки охарактеризовала ее как "содержательную и продуктивную". В то же время она заявила: "Хотя были области согласия, президент подтвердил свое мнение о том, что Конгресс должен реагировать смело и срочно, и отметил многие области, которые предложение сенаторов-республиканцев не затрагивает".

Ранее республиканцы выступили с инициативой о сокращении пакета помощи с $1,9 трлн до $600 млрд.

Тем временем, число американцев, получивших вакцину против COVID-19, превысило число тех, у кого был обнаружен новый тип коронавируса, сообщает Bloomberg Vaccine Tracker. По состоянию на полдень понедельника 26,5 млн американцев получили одну или обе дозы противовирусной вакцины.

С начала пандемии в США зарегистрировано 26,2 млн случаев заражения, скончались 443 тыс. 35 человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По данным New York Times, в понедельник в стране было зафиксировано чуть более 139 тыс. новых случаев заражения. Таким образом, ежедневный прирост новых случаев сокращается. На прошлой неделе он в среднем составлял 146,4 тыс. в день, что на 29% ниже среднего показателя предыдущей недели.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник российская валюта уверенно прибавляет как к доллару, так и к евро на фоне растущих нефтяных котировок и общей тенденции на укрепление валют развивающихся стран. "Учитывая, что по итогам январского заседания глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил курс регулятора на проведение мягкой монетарной политики в обозримом будущем, а повысившаяся инфляция в России, скорее всего, удержит ЦБ РФ от дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, с точки зрения фундаментальных факторов ситуация для рубля складывается скорее благоприятная. Тем не менее, санкционный фактор, который вновь обратил на себя внимание участников рынка после ареста Алексея Навального, связанных с этим протестных акций, а также реакции на эти события ряда западных политиков, все еще остается значимым и может ограничить укрепление российской валюты. Решение суда относительно замены условного срока на реальный для него должно быть озвучено уже сегодня вечером", - подчеркивает Беспалов.

"К другим событиям, которые могут повлиять на курс российской валюты на этой неделе, можно отнести заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), и, кроме того, участники продолжают следить за успехами администрации президента США Джо Байдена и представителей демократов по продвижению заявленного пакета помощи экономике на $1,9 трлн, который пока не встретил одобрения у республиканцев", - говорит Беспалов.

"На мировых фондовых биржах во вторник наблюдался ярко выраженный оптимизм, который затронул и российские площадки. Геополитический фактор пока отошел на второй план, и, возможно, такая ситуация сохранится до реакции западных стран на окончательный приговор Навальному. Краткосрочная техническая картина по российским акциям и рублю улучшилась, но позитивный тренд может быть прерван в любой момент при поступлении негативных сигналов", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник выросла на 2,73% - до $57,89 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 2,88% - до $55,09 за баррель.

По данным источников Bloomberg, выполнение сделки ОПЕК+ в январе составило 99%. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится в среду.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

"Фьючерсный контракт на нефть марки Brent с ближайшей датой исполнения на торгах "Московской биржи" во вторник впервые с февраля 2020 года в моменте перешагивал отметку в $58 за баррель и вечером продолжает торговаться недалеко от этого уровня. Рост нефтяных котировок происходит на фоне сообщений о незначительном отклонении добычи в странах-участниках ОПЕК+ от объемов, предусмотренных сделкой, а также подтверждения намерений Саудовской Аравии и других участников соглашения дополнительно сократить добычу на добровольной основе", - отмечает Беспалов.

Банк России во вторник, 2 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 188,6 млрд рублей (при лимите 2,32 трлн рублей и спросе 1 трлн 188,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 26 января, банки разместили 560 млрд рублей (при лимите 560 млрд рублей и спросе 742,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,14% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 февраля на 39,98 копейки, до 75,9051 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,24 копейки, до 91,625 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 17,8 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,7807 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 0,36 копейки и составил 75,7493 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 466,001 млн, из которых $559,091 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 906,91 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 6,97 копейки, до 91,5119 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 23,94 копейки и составил 91,2966 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR588,344 млн, из которых EUR165,138 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR423,206 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 4,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 7 б.п. - до 4,57% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 4,73% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяц увеличились на 1 б.п. - до 4,89% и 4,91% годовых.