Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник смешанную динамику на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 2 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне разнонаправленных факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 1 февраля и составила 115,93% от номинала, что соответствует доходности 1,52% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК также не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,495% от номинала, что соответствует доходности 0,08% годовых, что на 0,5 пункта ниже уровня предыдущего дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился за день и составил 144 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 20 базисных пунктов - до 140,8% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 3,3% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 60 базисных пунктов - до 135,12% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 3,305% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 4,5 базисного пункта - до 115,18% от номинала, что соответствует доходности 1,745% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню), в то время как евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене на 4 базисных пункта - до 110,185% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 0,925% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 22 базисных пункта, подешевев до 134,2% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 3,3% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 3 базисных пункта - до 113,965% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 1,915% годовых).

"Рынок российских еврооблигаций сегодня оказался под влиянием двух противоположных факторов. С одной стороны, позитивная динамика мировых фондовых площадок и существующий спрос глобальных инвесторов на рисковые активы способствовали покупкам отечественных бумаг. Но с другой стороны, сохраняющиеся санкционные риски из-за так называемого "дела Навального" не давали сформироваться устойчивой тенденции к ценовому росту. На этом фоне динамика российских еврооблигаций оказалась смешанной. Так, "короткие" выпуски продемонстрировали по итогам дня небольшой рост котировок, в то время как в "длинных" выпусках преобладали продавцы, но ценовое снижение в целом было небольшим. При этом на фоне повышенного "аппетита к риску" спрос участников рынка на US Treasuries несколько снизился, что привело к росту базовых процентных ставок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Большое влияние на динамику российских активов в ближайшие дни будут оказывать новости на санкционную тематику. При этом, если санкционные риски несколько снизятся, то у отечественных евробондов есть все шансы продемонстрировать более уверенный рост котировок", - считает Агарзаев.