Рынок акций РФ отыграл большую часть потерь прошлой недели на внешнем позитиве, лидировала АФК "Система"

Москва. 2 февраля. Рынок акций РФ во вторник отыграл большую часть потерь минувшей недели на фоне общемировой коррекции благодаря признакам прогресса в принятии новых стимулирующих мер в США; индексы МосБиржи и РТС поднялись к 3360 и 1400 пунктам соответственно, при этом лидерами роста выступили обновившие максимумы с 2014 года акции АФК "Система".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3360,25 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1398,99 пункта (+2,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,9%.

Доллар просел до 75,66 рубля (-0,49 рубля), золото стоит $1835,4 за тройскую унцию (-1,5%), серебро упало на 8,6% (до $26,9 за унцию).

Подорожали акции АФК "Система" (+4,9%, до 33,83 рубля), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+4,6%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (+4,1%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,2%), "Московской Биржи" (+3,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и +0,5% "префы"), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%).

Подешевели вслед за упавшим серебром акции Polymetal (MOEX: POLY) (-3%).

ММК нарастил EBITDA в IV квартале до $474 млн c $350 млн в III квартале (прогноз - $451 млн), выручка выросла до $1,852 млрд с $1,565 млрд в III квартале (прогноз - $1,872 млрд). Также компания сообщила во вторник о планах выплатить 0,945 руб. на акцию за IV квартал.

Компания "Распадская" (MOEX: RASP) (+3,8%, до 173,4 рубля) сообщила во вторник, что может выкупить у миноритариев в рамках оферты 2,5% акций (124,981 тыс. штук). Совет директоров "Распадской" в декабре одобрил цену выкупа акций у несогласных с консолидацией угольного бизнеса в размере 164 руб./акция. Требование о выкупе должно было быть предъявлено не позднее 1 февраля 2021 года. Выкуп у акционеров, предъявивших акции к выкупу, будет осуществляться со 2 февраля по 3 марта 2021 года включительно.

США могут снять санкции с "Северного потока 2", только если Россия не будет использовать зависимость от энергии как оружие против Украины и других стран Восточной Европы, сообщила во вторник немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), во вторник рисковые активы восстанавливают позиции, подрастают рынки акций, укрепляется большинство валют развивающихся стран. В фокусе внимания инвесторов остается прогресс в согласовании программы бюджетных стимулов. Так, президент США Джо Байден после переговоров с десятью сенаторами республиканцами продолжает настаивать на утверждении большой программы на $1,9 трлн, так как меньший объем не соответствует потребностям экономики. Участники переговоров назвали их "продуктивными", при этом президент хоть и "надеется" на достижение консенсуса, но готов к использованию специальной бюджетной процедуры и согласованию пакета без одобрения республиканцев, что в очередной раз убеждает рынок в решительности действующего президента в вопросе бюджетной поддержки экономики.

Помимо глобального спроса на риск, нефтяные котировки поддерживают локальные новости - во вторник технический комитет ОПЕК оценит исполнение соглашения об ограничении добычи. По предварительным данным, несмотря на увеличение добычи отдельными странами в рамках соглашения и небольшого превышения Россией оговоренного уровня, добыча картеля выросла незначительно благодаря перебоям в Ливии и Нигерии. Также на нефтяные котировки вечером повлияет публикация оценки изменения запасов нефти в США от Американского института нефти (API).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, спросу на рисковые активы способствует планомерное замедление роста новых случаев заболевания коронавирусом в мире. Однако на рынке акций внешний позитив сдерживался высокой геополитической неопределенностью. Нефть обновила максимумы за год, Brent подошла к уровню $58 за баррель на фоне улучшения прогнозов спроса на нефть в сочетании с высоким уровнем исполнения условий сделки ОПЕК+. Повлиять на дальнейшую динамику нефтяного рынка может еженедельная отраслевая статистика из США, которая выйдет в среду.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также полагает, что нефть Brent раллирует вследствие реакции на достаточно высокую дисциплину соблюдения обязательств в ОПЕК+. В США администрация Джо Байдена заявляет, что президент уважает позицию республиканцев, просящих о сокращении стимулов, но намерен продвигать их в полном объеме.

Рубль укрепил свои позиции, реагируя на улучшение аппетитов к риску в мире, а также на ожидания, что российский Минфин начнет размещать ОФЗ с переменным купоном. В IV квартале 2020 года подобные размещения вызывали неизменно высокий интерес инвесторов. Также в период с 4 февраля Минфин может сократить покупки валюты в рамках бюджетного правила до 5,8 млрд рублей в день с текущих 7,1 млрд рублей.

В Европе инвесторы рассчитывают на ускорение процесса вакцинации, хотя европейские СМИ пишут обратное: в ряде стран, включая Францию и Испанию, остановили вакцинирование первой дозой из-за дефицита препаратов, чтобы обеспечить уже прошедших вакцинацию второй дозой. ВВП еврозоны сократился за IV квартал на 0,7% на фоне повсеместных карантинов, а падение за год составляет 6,8%.

Поскольку с 1 февраля Саудовская Аравия дополнительно сокращает производство нефти на 1 млн б/с, некоторые банки продолжают пересматривать свои прогнозы. В UBS AG полагают, что в II полугодии Brent подорожает до $63 за баррель, а в I квартале 2022 достигнет $65 за баррель. С другой стороны, BP PLC (SPB: BP) предупреждает о сложном старте года, указывая на падение спроса на топливо около 20%. В компании ожидают, что уровень запасов упадет до средних показателей за пять лет лишь к середине года. Тем не менее, рынок пока не замечает пессимизма британской нефтяной компании и сосредоточен на ожиданиях сокращения предложения, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Распадской" во вторник поддержали новости о намерении эмитента со 2 февраля по 3 марта текущего года выкупить у миноритариев 2,5% обыкновенных акций. ММК сообщил о значительном улучшении финансовых результатов по МСФО в IV квартале, при этом совет директоров рекомендовал выплатить квартальные дивиденды в размере 0,945 руб. на акцию. C технической точки зрения акции ММК выглядят достаточно слабо и по-прежнему расположены ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (55,5 руб.), которой на данный момент ограничивается потенциал краткосрочного роста. До закрепления выше 55,5 руб. открытие "лонгов" по бумагам представляется опасным. В данный момент технические риски скорее склоняются в сторону понижательных, а при падении ниже среднесрочной поддержки 52 руб. бумаги могут устремиться к 46,50 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Фундаментально причиной нисходящей динамики могло бы стать всеобщее уклонение инвесторов от риска.

Индексы МосБиржи и РТС во вторник отступили от локальных минимумов и пытались вернуться к средним полосам Боллинджера дневного графика (3405 и 1440 пунктов). Сценарий развития нисходящего движения в краткосрочном периоде пока не получил продолжения, а при положении выше поддержек 3280 и 1365 пунктов индексы вполне могут дойти до указанных выше сопротивлений. На мировых фондовых биржах наблюдается ярко выраженный оптимизм, который затронул и российские площадки. Геополитический фактор пока отошел на второй план, и, возможно, такая ситуация сохранится до реакции западных стран на окончательный приговор Навальному. Краткосрочная техническая картина по российским акциям и рублю улучшилась, но позитивный тренд может быть прерван в любой момент при поступлении негативных сигналов. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3300-3410 пунктов, считает Кожухова.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, в мире появились признаки прогресса в процессе вакцинации, а Китай начал смягчать кризис ликвидности, во вторник на рынке акций РФ сохранялась нервозность на фоне проходящих слушаний по делу оппозиционера Алексея Навального.

Тем не менее, рынок акций РФ идет вверх на фоне снижения волатильности на глобальных рынках, возобновления усилий Байдена по продвижению своего пакета стимулов и прогресса в вакцинации от COVID-19. Сильные цены на нефть и укрепление курса рубля усиливают оптимизм инвесторов. Во вторник стартовал сезон отчетности за IV квартал российского корпоративного сектора - его открыла компания ММК, результаты которой превзошли ожидания рынка. Также внимание инвесторов сосредоточено на финансовых результатах мировых корпораций, а акции технологического сектора демонстрируют опережающую динамику накануне выхода отчетностей Amazon и Alphabet, материнской компании Google, отмечает аналитик.

Во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-1,8%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 1,5%) на фоне признаков прогресса в принятии новых стимулирующих мер в США и расширения программ вакцинации от коронавируса.

Инвесторы продолжают следить за прогрессом в переговорах относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Группа сенаторов-республиканцев предложила американскому президенту Джо Байдену, ранее представившему программу стимулов объемом $1,9 трлн, обсудить альтернативный пакет мер поддержки экономики объемом $600 млрд.

Президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис не удалось убедить сенаторов-республиканцев отказаться от предложения о снижении пакета поддержки экономики - "плана спасения", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Встреча Байдена и Харрис с группой сенаторов состоялась в Белом доме, Псаки охарактеризовала ее как "содержательную и продуктивную".

Псаки отметила, что президент "выразил надежду, что группа сможет продолжить обсуждение путей укрепления американского плана спасения по мере его продвижения вперед и найти точки соприкосновения".

Нефть во вторник дорожает на сигналах улучшения перспектив спроса; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $2,5 выше уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $57,93 за баррель (+2,8% и +2,4% накануне), мартовская цена WTI - $55,12 за баррель (+2,9% и +2,6% в понедельник).

Саудовская нефтекомпания Saudi Aramco с осторожностью ожидает, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года, заявил накануне руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими (Nasir Al Naimi). Он также отметил, что худшее в плане ситуации с коронавирусом, вероятно, уже позади.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

Тем временем, по данным источников Bloomberg, выполнение сделки ОПЕК+ в январе составило 99%. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+26%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+12,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+12%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+6,2%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+6%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+5,9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,6%).

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-8,5% и -8,4% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-4,2%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-3,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 98,44 млрд рублей (из них 17,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 15 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 12,56 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").