Индекс Мосбиржи к концу недели может преодолеть отметку 3440 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи к концу недели может преодолеть отметку 3440 пунктов, полагает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Основные площадки в плюсе второй день подряд. В США и Европе ведущие индексы прибавляют более 1%. В Азии торговый день закончился в зеленой зоне для всех крупных площадок. Прирост по индексу MSCI Emerging markets сегодня составляет около 1,5% - после скачка накануне вверх на 2,7%. Инвесторы с оптимизмом следят за сезоном отчетности: Pfizer планирует заработать на вакцине в этом году $15 млрд. Риски, связанные со спекулятивными атаками на хедж-фонды, постепенно ослабевают", - комментирует Емельянов.

Рост цены на нефть, по мнению эксперта, в полной мере отражает общий настрой: Brent прибавил за сутки около более 2,5% и приблизился к своему годовому максимуму. Пик внутри дня составил $58,05 за баррель - впервые с начала пандемии. Нефть толкает вверх сразу несколько факторов: ожидания сезонного дефицита топлива в США, наступление холодов в Азии и Америке, а также новость о выполнении плана ОПЕК+ по удержании квот на добычу. В ближайшие дни может быть достигнута планка $60 за баррель, полагает аналитик.

Индекс РТС за день торгов отскочил вверх на 2,5%. В отдельные минуты подъем приближался к 3% от уровня закрытия понедельника. Рынок растет на внешнем позитиве, но под конец дня несколько теряет свой изначальный импульс. Вечером индекс РТС пытается зацепиться за 1400 пунктов. Наиболее вероятный сценарий на среду - падение до 20 пунктов ниже достигнутых значений, полагает аналитик инвесткомпании.

"Индекс Мосбиржи в среду также уверенно растет, невзирая на давление со стороны крепнущего рубля. В национальной валюте рынок прибавляет к концу дня около 2%, и это лучшая для него сессия за весь посленовогодний период. Индекс держится выше 3360 пунктов. Ближайшая важная цель - 3400. Туда, скорее всего, рынок пойдет не раньше, чем совершит остановку в среду. К пятнице мы уже можем увидеть значения выше 3440 пунктов", - прогнозирует Емельянов.

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