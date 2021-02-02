Акции ММК сохраняют потенциал для роста - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют позитивный взгляд на акции "ММК" и отмечают потенциал для их роста с целевой ценой 64 руб. за штуку, говорится в комментарии инвестбанка.

"Группа "ММК" опубликовала ожидаемо хорошие финансовые результаты по итогам четвертого квартала. Восстановление спроса на металлургическую продукцию транслировалось в увеличение продаж и рост мировых цен, что благоприятно сказалось на выручке и EBITDA. Сокращение инвестиционных вложений в минувшем году в связи со сдвигом сроков реализации проектов из-за пандемии будет компенсировано увеличением в текущем. Сохранение цен на сталь на высоком уровне в первом квартале, восстановление внутренней премии и сезонное оживление спроса будет способствовать улучшению финансовых показателей компании и росту дивидендных выплат", - указывает аналитик ПСБ Роман Антонов.

Выручка Группы в 4К2020 увеличилась на 18,3% кв./кв. в связи с ростом объемов продаж на 11% кв. /кв. и благодаря восстановлению цен на сталь. Выручка Группы в 2020г снизилась на 15,5% г/г, что, на взгляд эксперта банка, связано с неблагоприятной рыночной конъюнктурой и реконструкцией стана 2500. В I квартале 2021г поддержку может оказать и восстановление внутренней премии на российском рынке.

"Улучшение наблюдается в росте EBITDA Группы на 35,4% кв./кв., - подчеркивает Антонов. - Рентабельность по этому показателю увеличилась с 22,4% до 25,6%. Положительное влияние на прибыльность Группы оказал эффект от реализации программы повышения операционной эффективности и оптимизации затрат, а также увеличение доли экспортных продаж с 16% до 24%. При этом издержки относительно предыдущего квартала увеличились на 8,4% кв./кв., составив 285 долл. на тонну сляба - сказался рост цен на металлолом и ЖРС. Доля премиальной продукции снизилась до 44%, что, скорее, связано с общим увеличением производства".

Свободный денежный поток (FCF) по сравнению с 3К2020г снизился с 335 до 125 млн долл., что связано с ростом капитальных затрат. Квартальный CAPEX вырос на 44% и в 1К2021г окажется выше из-за сдвига графика реализации проектов, полагает аналитик ПСБ.

С точки зрения долговой нагрузки общий долг Группы вырос относительно предыдущего квартала и прошлого года. При этом коэффициент Чистый долг/EBITDA остается на низком уровне. Выплаты дивидендов по итогам 4 кв. составят 0,945 руб./акция, что соответствует 114% FCF и 1,8% дивидендной доходности при текущих котировках. По итогам года дивдоходность может превысить 12%, полагает эксперт.

"Группа рассчитывает на сохранение позитивных трендов в секторе в IК2021г, которые наметились в конце прошедшего года. Устойчивый уровень спроса на внутреннем и внешнем рынке при максимальной загрузке агрегатов позволит нарастить выпуск", - заключает Антонов.

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