"Финам" рекомендует покупать акции American Express с прогнозной ценой $137

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции American Express Co. с прогнозной ценой $137 за штуку на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии инвестиционной компании.

"Наша оценка справедливой стоимости American Express составляет $ 110,3 млрд или $ 137 на обыкновенную акцию на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста котировок на 17,9% от текущего уровня. Рекомендация - "покупать", - пишет старший аналитик Игорь Додонов.

Также эксперт инвесткомпании отмечает, что, с точки зрения технического анализа, на дневном графике акции American Express тестируют нижнюю границу среднесрочного восходящего канала. Если этот рубеж устоит, то вероятно формирование восходящего движения к верхней границе фигуры, в район $130.

Додонов обращает внимание, что сеть American Express характеризуется широким охватом. В мире в обращении находятся 112 млн карт под брендом American Express, а общий годовой объем платежей превышает $ 1 трлн.

Благодаря сильному бренду, обширной и диверсифицированной клиентской базе, эффективной интегрированной глобальной платежной платформе American Express с вполне разумными потерями прошла кризисный 2020 год, констатирует аналитик "Финама".

"Текущее финансовое положение American Express не внушает опасений, а активное инвестирование в развитие платежной сети позволит компании показать быстрое восстановление после кризиса. Глобальная экономика, как ожидается, заметно восстановится в 2021 году. На этом фоне следует ожидать и улучшения ситуации в сфере путешествий и развлечений, где позиции American Express особенно сильны", - указывает Додонов.

Также аналитик обращает внимание, что American Express направляет значительные средства акционерам за счет дивидендов и выкупа акций.

American Express - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Специализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и дебетовые карты, дорожные чеки.

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