Рубль днем ускорил рост к доллару и евро вслед за активно дорожающей нефтью

Москва. 2 февраля. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" во вторник днем, рубль ускорил рост к бивалютной корзине благодаря ралли на рынке нефти и повышению аппетита к риску на мировых рынках.

Курс доллара США составил 75,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 29,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,22 руб./EUR1, подешевев на 57 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 41,74 копейки - до 82,77 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 февраля на 39,98 копейки, до 75,9051 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,24 копейки, до 91,625 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро благодаря ралли на рынке нефти и с учетом аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов, который поддерживается надеждами на принятие новой программы стимулирования американской экономики и темпами реализации программы вакцинации от коронавируса в США.

Цены на нефть эталонных марок во вторник поднялись до максимальной отметки за последний год, а оптимизму его участников способствует улучшение прогнозов спроса на нефть при высоком уровне соблюдения сделки ОПЕК+ в январе.

Помимо этого, на северо-восток США обрушился снежный шторм, что дало толчок спросу на отопление домов и предприятий, отмечает Trading Economics.

Президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис пока не удалось убедить сенаторов-республиканцев отказаться от предложения о снижении пакета поддержки экономики - "плана спасения", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Встреча Байдена и Харрис с группой сенаторов состоялась в Белом доме, Псаки охарактеризовала ее как "содержательную и продуктивную". В то же время она заявила: "Хотя были области согласия, президент подтвердил свое мнение о том, что Конгресс должен реагировать смело и срочно, и отметил многие области, которые предложение сенаторов-республиканцев не затрагивает".

Ранее республиканцы выступили с инициативой о сокращении пакета помощи с $1,9 трлн до $600 млрд.

Тем временем, число американцев, получивших вакцину против COVID-19, превысило число тех, у кого был обнаружен новый тип коронавируса, сообщает Bloomberg Vaccine Tracker. По состоянию на полдень понедельника 26,5 млн американцев получили одну или обе дозы противовирусной вакцины.

"Во вторник на глобальных рынках сохраняется позитивный настрой - нефть, акции компаний и валюты развивающихся рынков продолжают дорожать. Катализатором роста мог стать тот факт, что в США общее число вакцинированных превысило число выявленных случаев заражения коронавирусом. На этом фоне наблюдается некоторое укрепление рубля, курс которого в первой половине дня, возможно, приблизится к отметке 75,5 за доллар. Впрочем, в ближайшие дни решающее значение для российской валюты будут иметь политические факторы, поэтому инвесторы должны проявить осторожность, и по итогам сегодняшних торгов обменный курс, вероятно, удержится вблизи уровня 76 рублей за доллар", - подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research.

"Курс рубля на фоне общего позитива держится на отметке 75,9-76 руб./$1. На этой неделе будет опубликован план покупок валюты Минфином на рынке, по нашим оценкам, объем операций в феврале может снизиться до 20 млрд рублей, что умеренно поддержит рубль. Участники торгов учитывают возросшие санкционные риски. В частности, Боб Мендес, который должен возглавить комитет Сената по международным отношениям, уже призвал администрацию Байдена ужесточить санкции в отношении российских должностных лиц. У рубля есть потенциал для укрепления, но вряд ли курс пары "доллар-рубль" опустится ниже 75 руб./$1 в ближайшие дни, курс около 76 руб./$1 выглядит достаточно устойчивым в краткосрочной перспективе", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"...Потенциал более ощутимого укрепления "россиянина" представляется ограниченным, несмотря на возросший интерес к риску и вышеупомянутое нефтяное ралли. К тому же налоговый период в России подошел к концу, а угроза новых санкций нарастает. При таком положении дел в лучшем случае рубль попытается минимизировать потери в ближайшие дни", - говорит руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник выросла на 2,25% - до $57,62 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 2,28% - до $54,77 за баррель.

По данным источников Bloomberg, выполнение сделки ОПЕК+ в январе составило 99%. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник. Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

Банк России во вторник, 2 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 188,6 млрд рублей (при лимите 2,32 трлн рублей и спросе 1 трлн 188,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 26 января, банки разместили 560 млрд рублей (при лимите 560 млрд рублей и спросе 742,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,14% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 4,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 7 б.п. - до 4,57% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 4,73% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяц увеличились на 1 б.п. - до 4,89% и 4,91% годовых.