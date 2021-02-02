Потенциал дальнейшего роста котировок нефти ограничен - BCS Express

Потенциал дальнейшего роста котировок нефти марки Brent выглядит ограниченным, на горизонте ближайших месяцев наиболее вероятна консолидация в широком диапазоне вблизи текущих ценовых уровней, говорится в комментарии BCS Express.

Фьючерсы на нефть марки Brent на торговой сессии во вторник обновили 10-месячные максимумы и достигли $57,5 за баррель, констатируют аналитики. С ноября 2020 года (за три месяца) цены выросли почти на 52%.

"Нефтяные цены растут на фоне уверенности участников рынка в восстановлении спроса и эффективности механизма ОПЕК+. После разработки вакцины от COVID-19 прогнозы предполагают упразднение локдаунов и устойчивое восстановление спроса на жидкое топливо уже со II квартала 2021 года. При этом оперативный мониторинг рынка и корректировка добычи странами ОПЕК+ позволят сгладить эффект от возможного отклонения спроса от прогнозных уровней", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Аналитики напоминают, что в феврале члены альянса ОПЕК+ сокращают 7,125 млн б/с плюс дополнительно 1 млн б/с добровольно сокращает Саудовская Аравия. Январская добыча альянса, по предварительной оценке, оказалась чуть ниже прогнозов, что поддержало оптимизм на рынке с начала недели. Дополнительным драйвером стала аномально холодная погода на северо-востоке США, из-за чего в стране могут краткосрочно подскочить спрос на топливо и сократиться запасы нефти и нефтепродуктов.

"Несмотря на оптимизм, потенциал для дальнейшего роста котировок нефти выглядит ограниченным. На горизонте ближайших месяцев наиболее вероятным сценарием будет консолидация в широком диапазоне вблизи текущих ценовых уровней", - указывают эксперты BCS Express.

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