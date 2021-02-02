"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CEVA с целью $71,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CEVA Inc. с целью $71,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,8%, стоп-приказ: $56,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"CEVA Inc. занимается разработкой решений для визуализации, сочетающие в себе низкую стоимость и с низким энергопотреблением, клиентами компании являются производители мобильных устройств, автомобилей, систем наблюдения, фотографического оборудование. Компания предоставляет ядра DSP для машинного зрения, наборы инструментов для нейронных сетей. Драйвером роста котировок компании стало создание SensPro 2-го поколения, который дает шестикратное повышение производительности DSP в компьютерном зрении, 2-кратное улучшение логических выводов ИИ и снижение энергопотребления на 20%", - отмечают эксперты "Финама".

"Бумага уверенно преодолела уровень сопротивления в $45 и обновила исторический максимум в $73,37. Мы рекомендуем покупать от текущего уровня. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп заявки на $56,8 риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,06", - указывают аналитики инвесткомпании.

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