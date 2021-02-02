Риски новых санкций могут ослабить рубль - "Финам"

Риски новых санкций со стороны западных стран, а также сохранение неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире могут ослабить рубль, говорится в обзоре "Финама".

"Поддержку российской валюте оказывают нормализация общего информационного фона и растущие цены на нефть. Так, на глобальных рынках наблюдается восстановление спроса на рисковые активы после распродаж, имевших место на прошлой неделе. При этом котировки нефти марки Brent вновь приблизились к отметке $57 за баррель во многом благодаря решению Саудовской Аравии сократить объемы добычи на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте", - пишут эксперты инвесткомпании.

Вместе с тем, отмечают они, наметившееся укрепление рубля выглядит несколько неустойчивым, поскольку факторы, способствовавшие снижению курса нацвалюты на минувшей неделе, все еще актуальны.

Аналитики "Финама" указывают в числе рисков, относящихся непосредственно к России, растущие угрозы введения новых санкций со стороны западных стран в отношении РФ из-за ареста А. Навального и задержания многих его сторонников в ходе протестов, прошедших во многих российских городах в минувшие выходные. При этом на 2 февраля назначено судебное заседание, на котором будет рассматриваться требование ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, и удовлетворение этого требования может стать дополнительным поводом для усиления давления на Россию. "На этом фоне наблюдается расширение кредитных дефолтных свопов на госдолг РФ, которые применительно к курсу рубля могут служить в качестве меры оценки странового риска. На текущий момент российские CDS находятся на максимальных уровнях с ноября прошлого года, а в случае усиления санкционной риторики их рост может продолжиться", - отмечают в инвесткомпании.

Среди общих для всех активов рисков, по мнению экспертов "Финама", следует отметить сохранение неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире. Во многих странах продолжают действовать строгие ограничительные меры, а нынешние темпы вакцинации пока не позволяют говорить о скором преодолении пандемии. При этом в ЕС наблюдаются задержки поставок вакцин, из-за чего темпы вакцинации отстают от уровней, которые закладывались ранее в прогнозы регуляторов: на текущий момент удалось привить менее 5% европейского населения. Тем временем в США власти не могут выяснить судьбу 20 млн доз вакцин, ранее переданных в распоряжение Штатов и не учтенных в общей информационной системе. В этих условиях существует вероятность того, что восстановление мировой экономики окажется медленнее, чем ожидалось. Это может повлечь за собой переоценку стоимости рисковых активов на глобальных рынках в сторону понижения, предупреждают аналитики.

Еще одним фактором неопределенности остаются переговоры по новому пакету стимулов в США, отмечают эксперты инвесткомпании. Так, в понедельник состоялась встреча Президента Байдена с группой сенаторов-республиканцев для обсуждения сокращенного стимулирующего пакета. Байден заявил, что предложенный группой пакет в $618 млрд недостаточен для решения проблем и настаивал на сохранении пакета в $1,9 трлн, который обсуждался ранее. Очевидно, считают аналитики "Финама", что параметры и сроки согласования данного законопроекта будут во многом определять общий рыночный спрос на рисковые валюты, в том числе рубль. При этом демократы уже внесли резолюцию для принятия пакета стимулов в $1,9 трлн в понедельник, что является шагом в обход республиканцев для принятия решения в Конгрессе.

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