Рынок акций РФ утром превысил 3300п по индексу МосБиржи на общемировом росте, лидируют АДР Ozon и "Роснефть"

Москва. 2 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря признакам прогресса в принятии новых стимулирующих мер в США; индекс МосБиржи превысил 3300 пунктов, при этом лидируют АДР Ozon и бумаги "Роснефти".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3325,68 пункта (+1,1%, максимум сессии - 3341,76 пункта), индекс РТС - 1379,84 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар просел до 75,93 рубля (-0,22 рубля), золото стоит $1849 за тройскую унцию (-0,8%), серебро упало на 4,9% (до $27,98 за унцию).

Подорожали АДР Ozon (+3,5%), акции "Роснефти" (+2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "Московской биржи" (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +0,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,8% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%).

ММК нарастил EBITDA в IV квартале до $474 млн c $350 млн в III квартале (прогноз - $451 млн), выручка выросла до $1,852 млрд с $1,565 млрд в III квартале (прогноз - $1,872 млрд). Также компания сообщила во вторник о планах выплатить 0,945 руб. на акцию за IV квартал.

Компания "Распадская" (MOEX: RASP) (+3,4%, до 172,62 рубля) сообщила во вторник, что может выкупить у миноритариев в рамках оферты 2,5% акций.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник позитивный: нефть дорожает на фоне достаточно высокой дисциплины в ОПЕК+, азиатские рынки акций растут, индекс доллара вновь просел ниже 91 пункта, а валюты сырьевой группы укрепляются против доллара США. Однако отечественный рынок может существенно не продвинуться вверх, так как вероятна фиксация прибыли в акциях компаний, добывающих драгоценные металлы.

В Вашингтоне пока без особых новостей. Группа из десяти сенаторов республиканской партии направила письмо президенту Джо Байдену с настойчивым предложением сократить пакет "Спасения Америки" до $618 млрд. В пакете, в частности, предлагается снизить прямые выплаты американцам до $1000 и начать сокращать данную сумму, если доходы превышают $40 тыс. в год.

Рост серебра, как начинался неожиданно, так и завершился - во вторник цены на металл откатывают вниз. Накануне предполагалось, что частные инвесторы устроят координированный "вынос" коротких позиций в серебре, но данный рынок гораздо больше, чем бумаги GameStop. Поэтому многодневный марафон при поддержке частных денег вряд ли возможен, считает Кочетков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что внешний фон привел к возобновлению осторожных покупок акций, тем более что нефть Brent поднялась к $57 за баррель, пробив вверх узкий боковик последних дней $55-56 за баррель. Впрочем, отметка $57 за баррель является сильным сопротивлением для нефти, и пока нет оснований надеяться на ее пробой.

Акции "ЛУКОЙЛа" после неоправданных распродаж начали догонять рынок в условиях почти рекордных для последнего времени цен на нефть. Чуть хуже картина складывается для "Норильского никеля": несмотря на продолжившееся ослабление доллара к основным мировым валютам, цены на большинство промышленных и драгоценных металлов снижаются, что негативно для акций ГМК.

Золото пока не может закрепиться выше важной отметки $1950 за тройскую унцию. Падает серебро, взлет которого в начале недели некоторые СМИ объясняли спланированной атакой частных инвесторов. В такой ситуации акции золотодобытчиков, особенно Polymetal, могут оказаться хуже рынка.

В целом техническая картина по индексу МосБиржи говорит, что пока на рынке наблюдается лишь отскок. Рублевый индикатор превысил 3300 пунктов, теперь главное - закрепиться на достигнутых уровнях. На рубль и российский рынок акций все большее и большее негативное влияние оказывают политические факторы - ожидания санкций и рост протестных настроений внутри страны, считает Антонов.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, улучшению настроения с начала недели способствовали ожидания начала согласования республиканцами и демократами пакета новых экономических стимулов в США, а также сообщения, что демократы имеют возможность провести через Конгресс США свой вариант программы объемом $1,9 трлн.

В результате инвесторы вернулись к покупкам на глобальных фондовых рынках, отыгрывая уход ряда индексов на выглядящие привлекательными уровни поддержки и снимая накопившуюся в ходе снижения последних дней перепроданность. Во вторник на мировых рынках сохраняется позитивный настрой в ожидании указаний на сближение позиций ведущих партий в США по стимулам.

Во вторник значимой статистики не публикуется, однако уже в среду рынки ждут публикации блока данных по деловой активности в секторе услуг в ведущих странах и оценки ситуации с занятостью в США в январе от ADP. Однако эта статистика вряд ли воодушевит инвесторов, поскольку сектор услуг и, как следствие, рынок труда наиболее чувствительны к карантинным мерам. Поэтому есть опасения, что настроения на рынках могут вновь ухудшиться в середине недели.

Индекс МосБиржи при поддержке растущей нефти во вторник вышел в диапазон 3300-3350 пунктов. Но взгляд на рынок по-прежнему сохраняется осторожный - уязвимость конъюнктуры глобальных рынков несет риски возобновления отката индекса МосБиржи, считает эксперт.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, мировые рынки вернулись к росту на ожиданиях масштабного пакета стимулирующих мер для экономики США. Пристальное внимание инвесторов приковано не только к решениям Белого дома (в том числе по возможности новых санкций в отношении России и других стран), но и к динамике пандемии, а также сложностям с проведением массовой вакцинации в развитых странах, что окажет непосредственное влияние на темпы восстановления глобальной экономики. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи продолжит движение в рамках 3270-3350 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1300-1400 пунктов, считает эксперт.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,8-2,5%, отыграв большую часть потерь прошлой недели, вызванных опасениями по поводу пузыря на рынке из-за динамики акций GameStop и AMC Entertainment Holdings Inc. Минувшая неделя стала худшей для рынка с октября.

Инвесторы продолжают следить за прогрессом в переговорах относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Группа сенаторов-республиканцев предложила американскому президенту Джо Байдену, ранее представившему программу стимулов объемом $1,9 трлн, обсудить альтернативный пакет мер поддержки экономики объемом $600 млрд.

В центре внимания рынка также остается корпоративная отчетность. На этой неделе свои финансовые результаты должны представить примерно 100 компаний, входящих в состав S&P 500, в том числе во вторник ожидаются отчеты Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и материнской компании Google Alphabet Inc. (SPB: GOOG)

Во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил на 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%) на фоне признаков прогресса в принятии новых стимулирующих мер в США и расширения программ вакцинации от коронавируса.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне (0,1% годовых) по итогам заседания во вторник, сигнализировав о необходимости дальнейшей поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19. Также RBA объявил о расширении программы количественного смягчения (QE) еще на 100 млрд австралийских долларов ($76,4 млрд). Текущая программа объемом 100 млрд австралийских долларов завершится в середине апреля.

Президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис не удалось убедить сенаторов-республиканцев отказаться от предложения о снижении пакета поддержки экономики - "плана спасения", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Встреча Байдена и Харрис с группой сенаторов состоялась в Белом доме, Псаки охарактеризовала ее как "содержательную и продуктивную".

Псаки отметила, что президент "выразил надежду, что группа сможет продолжить обсуждение путей укрепления американского плана спасения по мере его продвижения вперед и найти точки соприкосновения".

Нефть утром во вторник дорожает на сигналах улучшения перспектив спроса; цена Brent находится на $1,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $56,93 за баррель (+1% и +2,4% накануне), мартовская цена WTI - $54,19 за баррель (+1,2% и +2,6% в понедельник).

Саудовская нефтекомпания Saudi Aramco с осторожностью ожидает, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года, заявил накануне руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими (Nasir Al Naimi). Он также отметил, что худшее в плане ситуации с коронавирусом, вероятно, уже позади.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает ослабление доллара США, повышающее привлекательность инвестиций в сырьевые товары, пишет агентство Bloomberg.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

Тем временем, по данным источников Bloomberg, выполнение сделки ОПЕК+ в январе составило 99%. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+12%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+4,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,6%).

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-5,2% и -6% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-4,6%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,3%), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 18,04 млрд рублей (из них 4,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,51 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,54 млрд рублей - на акции "Газпрома").