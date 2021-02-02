Идея дня: акции нефтяных компаний сохраняют существенный потенциал роста - "ВТБ Мои Инвестиции"

По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", акции нефтяных компаний, в частности, Royal Dutch Shell и Total, сохраняют существенный потенциал роста.

"Котировки Brent находятся на средних уровнях за 5 лет, - отмечается в комментарии инвестбанка. - Но акции крупнейших нефтяных компаний все еще значительно ниже. Наиболее недооцененные и привлекательные - входящие в наш ТОП-10 глобальных акций Royal Dutch Shell и Total, которые на 32% и 17% ниже своих 5-летних средних значений в долларах".

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