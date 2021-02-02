Рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов благодаря улучшению внешнего фона и дорожающей нефти

Москва. 2 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике мировых рынков и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,89-76,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,94 руб./$1 (-21 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 91,64 руб./EUR1 (-14,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,96 копейки к уровню закрытия понедельника, до 83,01 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,22 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,99 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после снижения накануне. Участники торгов реагируют на позитивную динамику мировых рынков и заметно подорожавшую нефть. Спрос на риск также продолжает поддерживаться надеждами на принятие новой программы стимулирования экономики США.

Пока президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис не удалось убедить сенаторов-республиканцев отказаться от предложения о снижении пакета поддержки экономики - "плана спасения", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Встреча Байдена и Харрис с группой сенаторов состоялась в Белом доме, Псаки охарактеризовала ее как "содержательную и продуктивную". В то же время она заявила: "Хотя были области согласия, президент подтвердил свое мнение о том, что Конгресс должен реагировать смело и срочно, и отметил многие области, которые предложение сенаторов-республиканцев не затрагивает".

Ранее республиканцы выступили с инициативой о сокращении пакета помощи с $1,9 трлн до $600 млрд.

Цены на нефть активно поднимаются во вторник на сигналах улучшения перспектив спроса. Накануне руководитель бизнес-направления разведки и добычи саудовской нефтекомпании Saudi Aramco Насир Аль Наими (Nasir Al Naimi) заявил, что они с осторожностью ожидают, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года. Он также отметил, что худшее в плане ситуации с коронавирусом, вероятно, уже позади.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник выросла на 1,03% - до $56,93 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,1% - до $54,14 за баррель.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть. Тем временем, по данным источников Bloomberg, выполнение сделки ОПЕК+ в январе составило 99%. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.