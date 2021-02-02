Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 и на уровне 92,0-93,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

По мнению эксперта, возможные решения по новым санкциям со стороны США могут оказать давление на отечественную валюту. Фактором поддержки выступают нефтяные котировки.

"Российская валюта, начав день с укрепления к доллару и евро, перешла к снижению вечером. Этому способствовала динамика пары доллар-евро на рынке Forex, а также настроения инвесторов перед выступлением Джо Байдена в Госдепартаменте по внешнеполитическому курсу США. Как было заявлено ранее госсекретарем Блинкеном, администрация нового президента рассматривает возможность новых санкций против России. Укрепление доллара к другим мировым валютам происходит за счет ожиданий принятия масштабного пакета мер для стимулирования американской экономики", - отмечает Тузов.

Нефтяные котировки перешли к росту на данных о том, что Саудовская Аравия в добровольном порядке сокращает добычу на два месяца (февраль и март) на 1 млн баррелей в сутки, другие страны ОПЕК+ также сократят производство сырья (в общем объеме на 0,4 млн баррелей в сутки). Это ранее было предусмотрено после заседания альянса в декабре прошлого года, напоминает эксперт "Универ Капитала".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,91% и составила 55,54 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 0,84% и составила 52,64 долларов за баррель, констатирует Тузов.

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